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MotoGP, i vip presenti al Mugello per il GP d'Italia: da Kimi Antonelli a Federico Chiesa

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Foto IG @vr46ridersacademyofficial

È corposo l'elenco dei vip attesi per il GP d'Italia, in programma al Mugello fino a domenica 31 maggio (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Dall'attuale leader del Mondiale F1 Kimi Antonelli, che sventolerà la bandiera a scacchi della gara della MotoGP, fino a Federico Chiesa, passando per Sofia Goggia, Myriam Sylla e Alessia Orro. Ma non saranno presenti solo sportivi: di seguito l'elenco completo

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA

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