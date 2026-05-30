MotoGP, i vip presenti al Mugello per il GP d'Italia: da Kimi Antonelli a Federico Chiesa
È corposo l'elenco dei vip attesi per il GP d'Italia, in programma al Mugello fino a domenica 31 maggio (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Dall'attuale leader del Mondiale F1 Kimi Antonelli, che sventolerà la bandiera a scacchi della gara della MotoGP, fino a Federico Chiesa, passando per Sofia Goggia, Myriam Sylla e Alessia Orro. Ma non saranno presenti solo sportivi: di seguito l'elenco completo
- Pilota F1
- Calciatore
- Sciatrice
- Cantante
- Pallavolista
- Pallavolista
- Ex calciatore
- Maratoneta
- Atleta e presentatore TV
- Wrestler WWE
- Sciatore
- Nuotatore
- Presentatore TV e radio
- Attrice
- Ex calciatore
- Pattinatore di velocità su ghiaccio