È corposo l'elenco dei vip attesi per il GP d'Italia, in programma al Mugello fino a domenica 31 maggio (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Dall'attuale leader del Mondiale F1 Kimi Antonelli, che sventolerà la bandiera a scacchi della gara della MotoGP, fino a Federico Chiesa, passando per Sofia Goggia, Myriam Sylla e Alessia Orro. Ma non saranno presenti solo sportivi: di seguito l'elenco completo

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