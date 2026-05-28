La Ducati ha svelato la livrea speciale con cui scenderà in pista domenica nel GP d'Italia. Il team di Borgo Panigale, che festeggia il centenario, ha scelto di celebrare la propria storia realizzando una grafica che unisce dieci livree storiche. Il risultato è la speciale colorazione della GP26 che verrà utilizzata da Pecco Bagnaia e Marc Marquez nella gara lunga del Mugello. Tutto il weekend, dal 29 al 31 maggio, è in diretta su Sky Sport e NOW

DUCATI, IL VIDEO DELLA LIVREA PER IL MUGELLO