Ducati, livrea speciale per Marc Marquez e Bagnaia al GP Mugello
La Ducati ha svelato la livrea speciale con cui scenderà in pista domenica nel GP d'Italia. Il team di Borgo Panigale, che festeggia il centenario, ha scelto di celebrare la propria storia realizzando una grafica che unisce dieci livree storiche. Il risultato è la speciale colorazione della GP26 che verrà utilizzata da Pecco Bagnaia e Marc Marquez nella gara lunga del Mugello. Tutto il weekend, dal 29 al 31 maggio, è in diretta su Sky Sport e NOW
- "Le moto veloci sono sicuramente belle, ma le belle sono anche veloci. Va di pari passo la cosa - ha commentato su Sky Sport -. Io sono più per linee più pulite, però devo dire che l’idea di mettere tutte insieme non era sicuramente facile e hanno fatto un bel lavoro".
- "E’ una moto molto bella e so che era molto importante per Ducati che sia io che Pecco fossimo qui al Mugello - ha dichiarato su Sky Sport -. Non mi hanno spinto mai in queste due settimane, ma potevo percepirlo. Quindi abbiamo lavorato e siamo qui. Non per attaccare come l’anno scorso ma almeno per essere sopra la moto".
- Ducati ha voluto rendere speciali anche le moto "di oggi", realizzando un'edizione limitata in cui ogni modello è ispirato a una livrea storica e prodotto in soli 100 esemplari.
- "Abbiamo voluto fare un regalo agli appassionati Ducati: abbiamo preso le moto di oggi e le abbiamo rese speciali. Un’edizione limitata di 100 pezzi ognuna, ognuna delle quali ispirata a una livrea storica che ha rappresentato un passaggio importante nella storia dell’azienda", ha dichiarato su Sky l'amministratore delegato Claudio Domenicali.
- Panigale V4 S 100 // 750 Imola Desmo
- Panigale V2 S 100 // 750 Super Sport Desmo
- Streetfighter V4 S 100 // 900 SD Darmah
- Diavel V4 RS 100 // 900 Replica
- XDiavel V4 100 // 750 Super Sport aka “California Hot Rod”
- Monster 100 // Monster S4Rs Tricolore
- Scrambler 100 // 250 Scrambler
- Hypermotard V2 SP 100 // Ducati 860 “24 Horas de Montjuïc”
- DesertX 100 // Pantah “Ice”
- Multistrada V4 RS 100 // 500 SL Pantah