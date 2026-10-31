Antonio Boselli, responsabile comunicazione del Gruppo Piaggio, è intervenuto su Sky poco dopo l’annuncio: "Jorge sulla moto si sente bene, è un problema di forza. Encomiabile per l'impegno che ci ha messo, è stato anche coraggioso perché correre con una frattura non è banale. Abbiamo fatto il possibile ma dobbiamo rispettare tempi fisiologici, questo weekend si riposa e poi c'è il Qatar. Il dolore inevitabilmente c'è, ma il problema principale è il controllo della moto con la forza che può venire meno. Era inutile continuare per prendersi dei rischi, ma era importante fare un tentativo per verificare le sue condizioni che non erano così negative. Era importante che fosse una decisione sua, se lui non se la sente è giusto così e siamo d'accordo".