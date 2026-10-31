Martin, il ritiro oggi dal GP Malesia dopo l'infortunio: le news LIVE
Termina qui il weekend di Jorge Martin. Lo spagnolo, che venerdì aveva rinunciato alle Pre-qualifiche per preservare il braccio infortunato in vista di sabato, ha lasciato il box dopo le FP2 e non ha preso parte alle qualifiche. Aprilia ha spiegato che non si tratta di un problema di dolore dopo la frattura al radio rimediata in Australia, ma di forza sulla moto. Martin non disputerà né la Sprint né la gara e lascerà quindi Sepang senza punti.
Bonora: "Nei prossimi giorni valuteremo partecipazione al GP Qatar"
Le parole di Paolo Bonora, team manager Aprilia, su Martin "Abbiamo deciso di ritirarci dal resto del weekend. Jorge non riusciva a esercitare forza sulla moto in frenata. Tornerà in Spagna e nei prossimi giorni valuteremo la sua partecipazione al GP Qatar".
Aprilia: "Non è un problema di dolore, ma di forza"
Antonio Boselli, responsabile comunicazione del Gruppo Piaggio, è intervenuto su Sky poco dopo l’annuncio: "Jorge sulla moto si sente bene, è un problema di forza. Encomiabile per l'impegno che ci ha messo, è stato anche coraggioso perché correre con una frattura non è banale. Abbiamo fatto il possibile ma dobbiamo rispettare tempi fisiologici, questo weekend si riposa e poi c'è il Qatar. Il dolore inevitabilmente c'è, ma il problema principale è il controllo della moto con la forza che può venire meno. Era inutile continuare per prendersi dei rischi, ma era importante fare un tentativo per verificare le sue condizioni che non erano così negative. Era importante che fosse una decisione sua, se lui non se la sente è giusto così e siamo d'accordo".
Jorge Martin si ritira dal GP Sepang
Termina il GP Sepang per Jorge Martin. Lo spagnolo, che aveva provato a stringere i denti dopo la frattura del radio rimediata la scorsa settimana in Australia, ha dato forfait dopo le FP2. "Jorge Martin non prenderà parte al resto del GP della Malesia per proseguire il recupero dall'infortunio", il comunicato Aprilia.