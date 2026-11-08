MotoGP, GP Portogallo a Portimao: orari tv e ultime news

La MotoGP è di scena a Portimao fino a domenica 22 novembre per il Gran Premio del Portogallo. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.

Gli orari del GP Portogallo Si scende in pista venerdì alle 11.45 per la prima sessione di prove libere. A seguire, alle 16, le Pre-qualifiche per decretare i primi 10 qualificati al Q2. Sabato, dopo le FP2, parte la caccia alla pole a partire dalle 11.50. Alle 16 scatterà invece la Sprint Race, che potrebbe già essere decisiva per l'assegnazione del titolo. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde della top class previsto alle 14 dopo la Moto3 (ore 11) e la Moto2 (ore 12.15). Vedi anche Match point Marquez: gli orari di Portimao su Sky

Marquez al 2° match point: la situazione Marc Marquez vede il titolo e può già chiudere i conti sabato nella Sprint. Gli 'basterà' vincere o comunque guadagnare almeno due punti su Martin e non perderne 12 da Bezzecchi, che per un punto è ancora (almeno aritmeticamente) in gioco. In ogni caso, al termine del weekend portoghese, lo spagnolo dovrà avere almeno 37 lunghezze di vantaggio su Martin e 38 su Bezzecchi per poter festeggiare il Mondiale con un Gran Premio d'anticipo. Approfondimento MotoGP a Portimao: 2° match point per Marc Marquez

Le caratteristiche del circuito Si corre sul circuito di Portimao, in Algarve. Il tracciato, inaugurato nel 2008, è lungo 4,59 chilometri e conta 15 curve (nove a destra e sei a sinistra) in un susseguirsi di saliscendi da montagne russe. Il rettilineo principale misura 970 metri. Potrebbe interessarti GP Portogallo: i segreti del circuito di Portimao

L'albo d'oro nell'era MotoGP (fino al 2012 all'Estoril) 2002: Valentino Rossi (Honda)

2003: Valentino Rossi (Honda)

2004: Valentino Rossi (Yamaha)

2005: Alex Barros (Honda)

2006: Toni Elias (Honda)

2007: Valentino Rossi (Yamaha)

2008: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2009: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2011: Dani Pedrosa (Honda)

2012: Casey Stoner (Honda)

2020: Miguel Oliveira (Ktm)

2021: Fabio Quartararo (Yamaha)

2022: Fabio Quartararo (Yamaha)

2023: Francesco Bagnaia (Ducati)

2024: Jorge Martin (Ducati)

2025: Marco Bezzecchi (Aprilia)