La MotoGP è di scena a Brno fino a domenica 21 giugno per il Gran Premio della Repubblica Ceca . Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Qui puoi trovare la guida al weekend.

Si corre sul circuito di Brno, tornato dal 2025 nel calendario del Motomondiale dopo cinque anni di assenza. Un tracciato che misura 5400 metri, con un rettilineo (il più lungo) da 636 metri e 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra) . I piloti della MotoGP dovranno percorrere 21 giri nel corso della gara, per un totale di 113.400 chilometri.

Le previsioni meteo

Si prospetta un weekend in gran parte soleggiato e piuttosto caldo, con temperature che possono arrivare nella giornata di sabato a toccare i 35 gradi. Attenzione però a domenica, dove ad oggi è prevista pioggia tra le 13 e le 15 che potrebbe così condizionare le gare di Moto2 e MotoGP. Situazione da monitorare.