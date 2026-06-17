MotoGP a Brno per il GP Repubblica Ceca: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Brno fino a domenica 21 giugno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Repubblica Ceca
A Brno la MotoGP scende in pista venerdì alle 10.45 per le prime prove libere. Poi alle 15 le Pre-qualifiche che assegneranno i primi dieci pass per il Q2. Sabato alle 10.10 le FP2, a seguire, dalle 10.450, appuntamento con le qualifiche per la caccia alla pole position, mentre alle 15 scatta la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica le gare: semaforo verde per la MotoGP previsto alle 14, dopo la Moto3 (ore 11) e la Moto2 (ore 12.15).
Vedi anche
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Le caratteristiche del circuito
Si corre sul circuito di Brno, tornato dal 2025 nel calendario del Motomondiale dopo cinque anni di assenza. Un tracciato che misura 5400 metri, con un rettilineo (il più lungo) da 636 metri e 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra). I piloti della MotoGP dovranno percorrere 21 giri nel corso della gara, per un totale di 113.400 chilometri.
Approfondimento
MotoGP a Brno: storia e 'segreti' del circuito
L'albo d'oro di Brno nell'era MotoGP
- 2002: Max Biaggi
- 2003: Valentino Rossi
- 2004: Sete Gibernau
- 2005: Valentino Rossi
- 2006: Loris Capirossi
- 2007: Casey Stoner
- 2008: Valentino Rossi
- 2009: Valentino Rossi
- 2010: Jorge Lorenzo
- 2011: Casey Stoner
- 2012: Daniel Pedrosa
- 2013: Marc Marquez
- 2014: Daniel Pedrosa
- 2015: Jorge Lorenzo
- 2016: Cal Crutchlow
- 2017: Marc Marquez
- 2018: Andrea Dovizioso
- 2019: Marc Marquez
- 2020: Brad Binder
- 2025: Marc Marquez
Le previsioni meteo
Si prospetta un weekend in gran parte soleggiato e piuttosto caldo, con temperature che possono arrivare nella giornata di sabato a toccare i 35 gradi. Attenzione però a domenica, dove ad oggi è prevista pioggia tra le 13 e le 15 che potrebbe così condizionare le gare di Moto2 e MotoGP. Situazione da monitorare.