MotoGP a Brno: storia e 'segreti' del circuito

Il Motomondiale torna a Brno, in Repubblica Ceca, a distanza di 5 anni dall'ultima volta. Si parte giovedì alle 16 con la conferenza stampa piloti, sabato le qualifiche alle 10.45 e Sprint Race alle 15. Domenica 20 luglio la gara lunga della top class è alle 14, preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (12.15). Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito storia, record e 'segreti' del circuito