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GP Repubblica Ceca
19 giugno - 21 giugno 2026
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19 giugno - 21 giugno 2026
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MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Brno

A Brno si accendono i motori della MotoGP: alle 10.45 le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Occhi puntati su Alex Marquez, al rientro dopo il terribile incidente di Barcellona: il pilota Gresini sarà poi rivisto al termine del turno. Nel pomeriggio si torna in pista alle 15 per le Pre-qualifiche

GUIDA AL WEEKEND SU SKY

LIVE

Alle 10.45 sono in programma le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Buongiorno da Brno, dove tra poco inizierà ufficialmente il GP della Repubblica Ceca di MotoGP

GP Brno, le prove libere LIVE su Sky e NOW dalle 10.45

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