GP Repubblica Ceca
19 giugno - 21 giugno 2026
GP Repubblica Ceca
19 giugno - 21 giugno 2026
MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Brno
A Brno si accendono i motori della MotoGP: alle 10.45 le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Occhi puntati su Alex Marquez, al rientro dopo il terribile incidente di Barcellona: il pilota Gresini sarà poi rivisto al termine del turno. Nel pomeriggio si torna in pista alle 15 per le Pre-qualifiche
Alle 10.45 sono in programma le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Buongiorno da Brno, dove tra poco inizierà ufficialmente il GP della Repubblica Ceca di MotoGP