MotoGP, GP San Marino a Misano: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Misano fino a domenica 13 settembre per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP San Marino
Dopo la conferenza stampa piloti del giovedì, si parte venerdì dalle 10.40 con la prima sessione di prove libere. Poi, alle 14.55, le Pre-qualifiche. Sabato, dopo le FP2, alle 10.45 scattano le qualifiche, mentre alle 15 ci sarà il semaforo verde dell Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica alle 14 la gara della top class, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15.
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Le caratteristiche del circuito
Si corre sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli: lungo 4,23 chilometri, presenta 16 curve (di cui 10 a destra e 6 a sinistra) e un rettilineo principale di 530 metri. Misano Adriatico è un terreno di caccia di Ducati, in striscia positiva da sei anni: gli ultimi successi di un’altra casa, infatti, risalgono al 2020, quando nelle due gare disputate qui trionfarono prima Franco Morbidelli e poi Maverick Vinales, entrambi su Yamaha.
Approfondimento
GP San Marino a Misano: l'analisi del circuito
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2007: Casey Stoner (Ducati)
- 2008: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2009: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2010: Dani Pedrosa (Honda)
- 2011: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2012: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2014: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2015: Marc Marquez (Honda)
- 2016: Dani Pedrosa (Honda)
- 2017: Marc Marquez (Honda)
- 2018: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2019: Marc Marquez (Honda)
- 2020: Franco Morbidelli (Yamaha)
- 2020: Maverick Vinales (Yamaha)
- 2021: Pecco Bagnaia (Ducati)
- 2021: Marc Marquez (Honda)
- 2022: Pecco Bagnaia (Ducati)
- 2023: Jorge Martin (Ducati)
- 2024: Marc Marquez (Ducati)
- 2024: Enea Bastianini (Ducati)
- 2025: Marc Marquez (Ducati)
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Le previsioni meteo
Nella notte tra giovedì e venerdì è prevista pioggia. Possibile che i piloti inizino il weekend con pista umida. In ogni caso il meteo è destinato a migliorare progressivamente nel corso della giornata e già le Pre-qualifiche dovrebbero disputarsi sotto il sole. Sabato possibili scrosci sia al mattino che al pomeriggio, anche se brevi. Domenica, invece, dovrebbe essere il giorno più bello, con le gare che quindi ad oggi sono previste sull'asciutto.