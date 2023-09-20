MotoGP, GP San Marino a Misano: l'analisi del circuito
Motomondiale a Misano per l'attesissimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Si parte giovedì alle 16 con la conferenza stampa piloti, venerdì le pre-qualifiche, sabato caccia alla pole dalle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica le gare di Moto3 (alle 11), Moto2 (12.15) e top class alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui le curiosità storiche e tecniche sul tracciato a cura di Mauro Sanchini
- Disegnato dall'ingegner Cavazzuti e realizzato con la 'supervisione' di Enzo Ferrari, venne collaudato nel 1972 e chiamato "Circuito Internazionale Santamonica". Da quel momento le curve del Tramonto, della Quercia, del Carro entreranno per sempre nell'epica del Motomondiale; fino ad oggi, che il tracciato di Misano è intitolato a Marco Simoncelli e domenica ospita il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.
- Lungo 4226 metri, largo 12 e con un rettilineo di 430 mt., il 'Misano World Circuit' presenta 16 curve: 10 a destra e 6 a sinistra.
- Il giro record della pista appartiene a Pecco Bagnaia, stabilito con la Ducati lo scorso 21 settembre con la pole nel GP dell'Emilia-Romagna, segnando un super 1:30.031.
- L'anno scorso è arrivato il sesto sigillo di Marc Marquez a Misano. Sul podio anche Marco Bezzecchi (autore della pole e vincitore della Sprint) e Alex Marquez.
- Nel 2024 furono due i weekend a Misano. L'8 settembre vittoria del solito Marc Marquez dopo una grande rimonta. Nel 'secondo round', il 21 settembre, trionfo di Enea Bastianini con un sorpasso al limite nell'ultimo giro su Jorge Martin.
- Marc Marquez ha il primato di vittorie (6) sul circuito di Misano davanti a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo (entrambi a 3).
- Ma veniamo alle caratteristiche della pista: appena dopo la partenza subito una staccata impegnativa, per via della curva di 90 gradi, che richiede una frenata molto energica.
- Quindi, una parte molto mista e 'stretta': fatta eccezione per il curvone della 3, le altre - dalla Variante del Parco alla 6 - si affrontano a velocità molto bassa, con tanti angoli di piega.
- Dall'uscita della 6 una bella accelerazione che porta alla 'Quercia', un punto strategico per i sorpassi. Una staccata prepotente, che richiede tanta stabilità, da 'chiudere' tardi.
- Dalla Quercia al 'Tramonto', una curva secca, in cui i piloti sono molto inclinati e le gomme ne risentono tantissimo, dalla quale è importante uscire molto forte perché immette nel Curvone...
- Il 'Curvone' (la 11) è un punto velocissimo, dove le MotoGP chiudono il gas, dando anche una 'pizzicata' ai freni, e si buttano dentro ad altissima velocità per riprendere di nuovo il gas in mano verso la sequenza dei 'Carri', fino alla curva 14.
- La 14 è una curva 'secchissima' a destra. Ma in generale siamo in un tratto della pista in cui serve una moto parecchio stabile, grande velocità di percorrenza e 'pelo sullo stomaco': perché lo stile del pilota, la fiducia nell'affrontare certe traiettorie e il suo set up qui risulterà fondamentale.
- Dopo la 14 e l'inversione a sinistra ecco le due 'Misano': non 'apertissime' ma percorribili a un'elevata velocità, non semplice da raggiungere soprattutto nella seconda delle due curve, di 90 gradi e in discesa verso il rettilineo finale, da chiudere necessariamente al momento giusto.
- Ma è specialmente Misano ' un punto focale della pista: perché si arriva a curvare a sinistra dopo una sequenza di curve tutte sulla destra. E in caso di bassa temperatura dell'ambiente il lato sinistro della gomma sarà, inevitabilmente, freddo. E il rischio è quello di 'perdere' l'anteriore. Insomma: ci vorrà molta attenzione!
- Secondo i dati Brembo, in 10 curve del tracciato di Misano i piloti della MotoGP utilizzano i freni per un valore complessivo sul giro di 29 secondi, pari al 31 per cento della durata della gara.
- Le frenate più complicate. Alla curva 1 lo spazio è di almeno 200 metri e la decelerazione di 1,5 g. Significativi anche i valori della curva 4: il carico sulla leva è di 5 kg e la pressione del liquido frenante di 10,7 bar. Ma la staccata più dura per le MotoGP è alla curva 8: la Quercia.
- La velocità iniziale nella curva 8 arriva a 294 km/h.
- I prototipi passano da 294 km/h a 79 km/h in 4,8 secondi in cui percorrono 225 metri. Per riuscirci, i piloti esercitano un carico di 5,8 kg sulla leva del freno e subiscono una decelerazione di 1,5 g.
- Tutti i dati completi elaborati da Brembo relativi alla curva 8.
- Si parte, dunque, giovedì a Misano con la conferenza stampa piloti (alle 16). Venerdì le pre-qualifiche, antipasto dello spettacolo del sabato che prevede FP2, qualifiche (alle 10:50) e Sprint Race (alle 15). Domenica la gara lunga, con Moto3 (alle 11) e Moto2 (12:15) che precederanno il semaforo verde della MotoGP alle 14. Tutto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.