Motomondiale a Misano per l'attesissimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Si parte giovedì alle 16 con la conferenza stampa piloti, venerdì le pre-qualifiche, sabato caccia alla pole dalle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica le gare di Moto3 (alle 11), Moto2 (12.15) e top class alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui le curiosità storiche e tecniche sul tracciato a cura di Mauro Sanchini