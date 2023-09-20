MotoGP, GP San Marino: i piloti che hanno vinto di più in top class a Misano. CLASSIFICA
Dopo il dominio del 2025 Marc Marquez proverà a suonare la settima sinfonia a Misano. Il pilota Ducati è il recordman sul circuito romagnolo, davanti a Valentino Rossi e a Jorge Lorenzo (3 trionfi a testa). Ecco tutti i vincitori in top class sul tracciato romagnolo. Il GP San Marino e della Riviera di Rimini è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW da venerdì 11 a domenica 13 settembre
- Negli anni '80 e '90 era denominato "Gran Premio di San Marino" e si disputava in diversi circuiti, a rotazione tra Imola, Mugello e Misano. Dal 2007 - quando la gara è tornata in calendario dopo un'assenza di 15 anni - è diventato "Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini" e va in scena sempre sul tracciato romagnolo oggi intitolato a Marco Simoncelli, che nel 2020, 2021 e 2024 ha ospitato anche il GP Emilia Romagna
- Di seguito la classifica dei vincitori
- Numero di vittorie: 1
- Anno: 1981
- Circuito: Imola
- Team: Suzuki
- Numero di vittorie: 1
- Anno: 1982
- Circuito: Mugello
- Team: Honda
- Numero di vittorie: 1
- Anno: 1983
- Circuito: Imola
- Team: Yamaha
- Numero di vittorie: 1
- Anno: 1991
- Circuiti: Mugello
- Team: Yamaha
- Numero di vittorie: 1
- Anno: 1993
- Circuiti: Mugello
- Team: Honda
- Numero di vittorie: 1
- Anno: 2007
- Circuito: Misano
- Team: Ducati
- Numero di vittorie: 1
- Anno: 2018
- Circuito: Misano
- Team: Ducati
- Numero di vittorie: 1
- Anno: 2020
- Circuito: Misano
- Team: Yamaha
- Numero di vittorie: 1
- Anno: 2020
- Circuito: Misano (GP dell'Emilia-Romagna)
- Team: Yamaha
- Numero di vittorie: 1
- Anno: 2023
- Circuito: Misano (GP San Marino e della Riviera di Rimini)
- Team: Ducati Pramac
- Numero di vittorie: 1
- Anno: 2024
- Circuito: Misano (GP dell'Emilia-Romagna)
- Team: Ducati Factorty
- Numero di vittorie: 2
- Anni: 1984, 1987
- Circuiti: Mugello, Misano
- Team: Honda, Yamaha
- Numero di vittorie: 2
- Anni: 1985, 1986
- Circuito: Misano
- Team: Yamaha
- Numero di vittorie: 2
- Anni: 2010, 2016
- Circuito: Misano
- Team: Honda
- Numero di vittorie: 2
- Anno: 2021, 2022
- Circuito: Misano
- Team: Ducati
- Numero di vittorie: 3
- Anni: 2008, 2009, 2014
- Circuito: Misano
- Team: Yamaha
- Numero di vittorie: 3
- Anni: 2011, 2012, 2013
- Circuito: Misano
- Team: Yamaha
- Numero di vittorie: 6
- Anni: 2015, 2017, 2019, 2021 (ha vinto il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna), 2024, 2025
- Circuito: Misano
- Team: Honda e Ducati
- Misano ha ospitato per 7 volte anche il Gran Premio delle Nazioni, nel calendario del Mondiale già dalla prima stagione della kermesse iridata, nel 1949, poi ridenominato nel 1991 GP d'Italia e dal 1994 con sede 'fissa' al Mugello dopo l'alternanza con Monza, Imola e Misano, appunto (nella foto Franco Uncini, che vinse nel 1982). Di seguito i vincitori nelle edizioni disputate nel circuito romagnolo
- 1980: Kenny Roberts (Yamaha)
- 1982: Franco Uncini (Suzuki)
- 1984: Freddie Spencer (Honda)
- 1989: Pierfrancesco Chili (Honda)
- 1990: Wayne Rainey (Yamaha)
- 1991: Michael Doohan (Honda)
- 1993: Luca Cadalora (Yamaha, nella foto)
- 6 vittorie: Marc Marquez
- 3 vittorie: Rossi, Lorenzo
- 2 vittorie: Roberts, Spencer, Lawson, Rainey, Doohan, Mamola, Pedrosa, Bagnaia
- 1 vittoria: Lucchinelli, Uncini, Stoner, Dovizioso, Morbidelli, Vinales, Martin, Bastianini