1/20 ©Getty

PREMESSA - Negli anni '80 e '90 era denominato "Gran Premio motociclistico di San Marino" e si disputava in diversi circuiti, a rotazione tra Imola, Mugello e Misano. Dal 2007 - quando la gara è tornata in calendario dopo un'assenza di 15 anni - è diventato "Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini" e va in scena sempre sul tracciato romagnolo oggi intitolato a Marco Simoncelli, che nel 2020 e 2021 ha ospitato anche il GP dell'Emilia Romagna. DI SEGUITO LA CLASSIFICA DEI VINCITORI