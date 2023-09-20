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MotoGP, GP San Marino: i piloti che hanno vinto di più in top class a Misano. CLASSIFICA

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Dopo il dominio del 2025 Marc Marquez proverà a suonare la settima sinfonia a Misano. Il pilota Ducati è il recordman sul circuito romagnolo, davanti a Valentino Rossi e a Jorge Lorenzo (3 trionfi a testa). Ecco tutti i vincitori in top class sul tracciato romagnolo. Il GP San Marino e della Riviera di Rimini è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW da venerdì 11 a domenica 13 settembre

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