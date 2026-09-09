MotoGP a Misano fino a domenica 13 settembre per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica gara lunga alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Di seguito il programma completo
Dopo la F1 a Monza, scocca l'ora della MotoGP a Misano. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 13 settembre, sarà il 14° appuntamento della stagione 2026. Telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Il weekend inizia giovedì alle 16, con la conferenza stampa piloti. Venerdì si parte alle 10.40, con la prima sessione di prove libere. Poi, alle 14.55, le Pre-qualifiche. Sabato, dopo la seconda e ultima sessione di prove libere, alle 10.45 scattano le qualifiche, mentre alle 15 ci sarà il semaforo verde dell Sprint Race. Domenica alle 14 la gara della top class, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15.
GP San Marino: il programma del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 10 settembre
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti
Venerdì 11 settembre
- Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 10.40: MotoGP -Prove Libere 1
- Ore 11.40 – Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 14: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 12 settembre
- Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 13.35: Moto2 – Qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP – Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
Domenica 13 settembre
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy