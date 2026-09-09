MotoGP a Misano fino a domenica 13 settembre per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica gara lunga alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Di seguito il programma completo

Dopo la F1 a Monza, scocca l'ora della MotoGP a Misano. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 13 settembre, sarà il 14° appuntamento della stagione 2026. Telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.