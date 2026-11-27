Inizia l'ultimo weeekend della stagione: dalle 10.45, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, piloti in pista a Valencia per le prove libere. A seguire, dalle 15, le Pre-qualifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. Non ci sono Vinales e Bagnaia, sostituiti da Pol Espargaro e Lecuona. Torna Joan Mir in casa Honda

MARQUEZ CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT