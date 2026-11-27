MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Valencia
Inizia l'ultimo weeekend della stagione: dalle 10.45, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, piloti in pista a Valencia per le prove libere. A seguire, dalle 15, le Pre-qualifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. Non ci sono Vinales e Bagnaia, sostituiti da Pol Espargaro e Lecuona. Torna Joan Mir in casa Honda
in evidenza
Dopo il titolo assegnato a Marc Marquez, la lotta per il 2° posto tra Jorge Martin e Marco Bezzecchi (divisi da 2 punti) è apertissima
In casa Honda torna invece Joan Mir: il pilota spagnolo è pronto a disputare la sua ultima gara con la Honda prima del passaggio in Ducati Gresini
Assente anche Maverick Vinales, che in Ktm Tech3 sarà rimpiazzato da Pol Espargaro
In Ducati non ci sarà Pecco Bagnaia, che ha dunque concluso la sua storia con Borgo Panigale: al posto del torinese c'è Iker Lecuona
Tante novità anche nella griglia: ecco i piloti del prossimo Mondiale
MotoGP, tutti i piloti del Mondiale 2027Vai al contenuto
Inizia l'ultimo weekend dell'era delle MotoGP 1000, prima della rivoluzione regolamentare che vedremo dal 2027 con la riduzione delle cilindrate a 850cc e il cambio di gomme (da Michelin a Pirelli)
Il programma proseguirà poi alle 15 con le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato
Buongiorno da Valencia, dove alle 10.45 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) andranno in scena le ultime prove libere della stagione 2026