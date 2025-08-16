Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, possibilità Lcr per Manu Gonzalez

mercato piloti

di Rosario Triolo e Sandro Donato Grosso

Il futuro del leader del Mondiale Moto2 legato a Moreira: la scelta del brasiliano può aprire la porta Honda nel team di Cecchinello

LA GRIGLIA MOTOGP AD OGGI PER IL 2026

Manu Gonzalez ha già fatto un test con la MotoGP, con l'Aprilia Trackhouse nel lunedì post gara di Aragon, ma nonostante la sua straordinaria stagione in Moto2, da leader del Mondiale, al momento per il pilota spagnolo non ci sono spiragli per saltare di categoria.

Rifiutate proposte dalla Superbike

Gonzalez è legato al team IntactGp, dove ha deciso di rimanere anche per l'anno prossimo se dovesse avere le porte MotoGp chiuse. Gonzalez ha rifiutato qualsiasi approccio Superbike, anche quelli più allettanti di Yamaha e Bmw, perché vuole solo la MotoGp, e piuttosto è disposto ad affrontare un'altra stagione in Moto2 pur di inseguire ancora il suo obiettivo.

Il suo futuro legato... a Moreira

Ma la MotoGP è ancora raggiungibile anche per il 2026. Il futuro di Gonzalez è legato a quello di Diogo Moreira. Senza possibilità di andare in MotoGp con Yamaha, Gonzalez può farlo invece con Honda. Se Moreira dovesse decidere di firmare con Yamaha, per González si aprirebbe l'ipotesi LCR. La trattativa è in stato embrionale perché ogni colloquio è stato rimandato in attesa della scelta di Moreira. Ma la prossima settimana Gonzalez saprà con certezza se potrà provare a trovare un accordo con Lucio Cecchinello o se resterà in Moto2 con IntactGp anche nel 2026.

