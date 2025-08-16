Rifiutate proposte dalla Superbike

Gonzalez è legato al team IntactGp, dove ha deciso di rimanere anche per l'anno prossimo se dovesse avere le porte MotoGp chiuse. Gonzalez ha rifiutato qualsiasi approccio Superbike, anche quelli più allettanti di Yamaha e Bmw, perché vuole solo la MotoGp, e piuttosto è disposto ad affrontare un'altra stagione in Moto2 pur di inseguire ancora il suo obiettivo.