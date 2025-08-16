Diogo Moreira lascia Italtrans e nel 2026 correrà in MotoGp . La decisione è presa, il brasiliano non aspetterà un altro anno e nella prossima stagione sarà tra i migliori piloti del mondo come debuttante nella categoria più importante del motociclismo.

Moreira diviso tra Honda e Yamaha

Moreira ha tentennato, rinviando fino all'ultimo momento possibile questa importante scelta, e lasciando aperta fino all'ultimo la possibilità di aspettare un altro anno e correre anche nel 2026 in Moto2 con Italtrans. Ma ora ha sciolto questo dubbio, anche se aspetterà la gara di Spielberg prima di fare il secondo passo, la seconda grande scelta: Honda o Yamaha. Le due proposte sono simili. Due contratti triennali, con qualche garanzia economica e di team in più per Honda, che propone un anno in LCR e due nel team factory, ma valutate come sostanzialmente pari da Moreira. Ormai comunque manca poco per conoscere il futuro del brasiliano, che in ogni caso, sicuramente, già dal 2026 sarà in MotoGP.