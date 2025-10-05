Esplora tutte le offerte Sky
Moto2, GP Indonesia (Mandalika): la gara in diretta live

In Indonesia è il turno della gara di Moto2 con Moreira scattato in pole. Alle 9 gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog

GP INDONESIA, LA GARA MOTOGP LIVE

LIVE

Giro 17/22

  • 1) Moreira
  • 2) Gonzalez
  • 3) Guevara
  • 4) Canet
  • 5) Baltus
  • 17) Arbolino

Giro 15/22

Moreira mantiene la prima posizione con due secondi su Gonzalez, terzo Guevara. Rientra in pista Vietti.

Giro 13/22

Moreira guadagna mezzo secondo su Gonzalez, che sembra voler controllare la sua gara. Guevara sul podio virtuale. A tre secondi Canet. 

Giro 11/22

Moreira mantiene la leadership: a un secondo dal brasiliano il leader del Mondiale, Manu Gonzalez. Terzo Guevara, 4° Canet, autore di una super rimonta. 5° Arenas. Arbolino in fondo. 

Giro 9/22

  • 1) Moreira
  • 2) Gonzalez
  • 3) Guevara
  • 4) Arenas
  • 5) Canet
  • 20) Arbolino

Giro 7/22

Moreira sempre leader davanti a Guevara e Gonzalez. Cadute per Holgado e Vietti. Arbolino è 20°.

Giro 5/22

Moreira prova a scappare, ma Holgado non sembra d'accordo e rimane attaccato al brasiliano. Gonzalez è distante 4 decimi dal leader. Vietti è sempre 8°.

Giro 3/22

  • 1) Moreira
  • 2) Holgado
  • 3) Guevara
  • 4) Gonzalez
  • 5) Alonso
  • 8) Vietti

Long lap per Agius

Arbolino è tornato in gara

Giro 2/22

Moreira in testa, Gonzalez è sempre 4°. Vietti è 8°.

Giro 1/22

Guevara prende subito il comando della gara inseguito da Moreira e Holgado, 4° Gonzalez. Bella partenza di Vietti, salito in 9^posizione. Caduta per Ramirez e Arbolino.

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO2!

Giro di ricognizione in corso...

LA GRIGLIA

La griglia della Moto2

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

La classifica del Mondiale di Moto2

Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO

Le posizioni degli italiani

  • 12) Tony Arbolino
  • 14) Celestino Vietti
statistiche

GUEVARA (3°)

1^ prima fila in Moto2 per lo spagnolo.

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

ALONSO (2° in griglia)

2^ prima fila in Moto2 dopo Motegi per il colombiano.

statistiche

MOREIRA IN POLE

  • È la 5^ in Moto2 (tutte quest'anno) per il brasiliano, che eguaglia Takaaki Nakagami, Andrea Iannone, Luca Marini, Jorge Navarro, Joe Roberts, Ai Ogura al 19° posto di tutti i tempi nella classe media.
  • 11^ prima fila per lui

PRIMA FILA MOTO2: Moreira/Alonso/Guevara

Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato

MotoGP in Indonesia: l'analisi del circuito di Mandalika

MotoGP in Indonesia: l'analisi del circuito di Mandalika

La pista

Il tracciato è lungo 4,3 km e largo 15 metri, con 17 curve: 11 a destra e 6 a sinistra.

Il layout della pista di Mandalika

La struttura - che ha ospitato la MotoGP per la prima volta nel 2022 - ha una capienza di 200mila spettatori. 

Il circuito

Situato nel suggestivo scenario tropicale di Lombok (West Nusa Tenggara), il Pertamina Mandalika International Circuit è stato inaugurato nel novembre del 2021 con la gara finale del Mondiale di Superbike.

Moto2 alle 7.15 su Sky Sport

Le emozioni di questa mattina italiana sono appena cominciate: dopo la Moto3, alle 7.15 sarà il turno della Moto2, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.