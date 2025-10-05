Moto2, GP Indonesia (Mandalika): la gara in diretta live
In Indonesia è il turno della gara di Moto2 con Moreira scattato in pole. Alle 9 gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog
Giro 17/22
- 1) Moreira
- 2) Gonzalez
- 3) Guevara
- 4) Canet
- 5) Baltus
- 17) Arbolino
Giro 15/22
Moreira mantiene la prima posizione con due secondi su Gonzalez, terzo Guevara. Rientra in pista Vietti.
Giro 13/22
Moreira guadagna mezzo secondo su Gonzalez, che sembra voler controllare la sua gara. Guevara sul podio virtuale. A tre secondi Canet.
Giro 11/22
Moreira mantiene la leadership: a un secondo dal brasiliano il leader del Mondiale, Manu Gonzalez. Terzo Guevara, 4° Canet, autore di una super rimonta. 5° Arenas. Arbolino in fondo.
Giro 9/22
- 1) Moreira
- 2) Gonzalez
- 3) Guevara
- 4) Arenas
- 5) Canet
- 20) Arbolino
Giro 7/22
Moreira sempre leader davanti a Guevara e Gonzalez. Cadute per Holgado e Vietti. Arbolino è 20°.
Giro 5/22
Moreira prova a scappare, ma Holgado non sembra d'accordo e rimane attaccato al brasiliano. Gonzalez è distante 4 decimi dal leader. Vietti è sempre 8°.
Giro 3/22
- 1) Moreira
- 2) Holgado
- 3) Guevara
- 4) Gonzalez
- 5) Alonso
- 8) Vietti
Long lap per Agius
Arbolino è tornato in gara
Giro 2/22
Moreira in testa, Gonzalez è sempre 4°. Vietti è 8°.
Giro 1/22
Guevara prende subito il comando della gara inseguito da Moreira e Holgado, 4° Gonzalez. Bella partenza di Vietti, salito in 9^posizione. Caduta per Ramirez e Arbolino.
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO
Le posizioni degli italiani
- 12) Tony Arbolino
- 14) Celestino Vietti
GUEVARA (3°)
1^ prima fila in Moto2 per lo spagnolo.
Numeri a cura di Michele Merlino
ALONSO (2° in griglia)
2^ prima fila in Moto2 dopo Motegi per il colombiano.
MOREIRA IN POLE
- È la 5^ in Moto2 (tutte quest'anno) per il brasiliano, che eguaglia Takaaki Nakagami, Andrea Iannone, Luca Marini, Jorge Navarro, Joe Roberts, Ai Ogura al 19° posto di tutti i tempi nella classe media.
- 11^ prima fila per lui
PRIMA FILA MOTO2: Moreira/Alonso/Guevara
Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato
MotoGP in Indonesia: l'analisi del circuito di MandalikaVai al contenuto
La pista
Il tracciato è lungo 4,3 km e largo 15 metri, con 17 curve: 11 a destra e 6 a sinistra.
La struttura - che ha ospitato la MotoGP per la prima volta nel 2022 - ha una capienza di 200mila spettatori.
Il circuito
Situato nel suggestivo scenario tropicale di Lombok (West Nusa Tenggara), il Pertamina Mandalika International Circuit è stato inaugurato nel novembre del 2021 con la gara finale del Mondiale di Superbike.
Moto2 alle 7.15 su Sky Sport
Le emozioni di questa mattina italiana sono appena cominciate: dopo la Moto3, alle 7.15 sarà il turno della Moto2, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.