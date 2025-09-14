Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP San Marino
Live
Gara
Circuito GP San Marino
GP San Marino
Live
Gara
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI

Moto2, GP San Marino (Misano): la gara in diretta live

Sul circuito di Misano è il turno della Moto2 con Holgado in pole position per la seconda volta consecutiva. In prima fila con lo spagnolo anche Vietti e Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Alle 14 gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog

 

LIVE

Giro 3/22

  • 1) Vietti
  • 2) Holgado
  • 3) Moreira
  • 4) Gonzalez
  • 5) Agius
  • 7) Arbolino
  • 9) Canet

Doppio long lap penalty a Surra per jump start.

Giro 2/22

Vietti passa al traguardo con 4 decimi su Holgado e mezzo secondo su Moreira, Gonzalez rimane 4°, Arbolino 7°. Contatto tra Canet e Guevara.

Giro 1/22

Partenza a bomba di Vietti, subito al comando! Alle sue spalle ci sono Holgado, Moreira e Gonzalez, 7° Arbolino.

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO2!

Giro di ricognizione in corso...

Meteo

Cielo leggermente coperto a Misano, temperatura di 25°C.

LA GRIGLIA

Griglia della Moto2

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Classifica di Moto2

Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO

Arbolino 8° in griglia

Buona qualifica dell'altro pilota italiano in griglia, condizionato in questa stagione da una fastidiosa sindrome compartimentale che ne limita la guida.

statistiche

GONZALEZ (3° sullo schieramento)

15^ prima fila in Moto2 (10^ quest'anno) per l'attuale leader del Mondiale che eguaglia Marcel Schrotter, Stefan Bradl, Andrea Iannone, Alex Rins, Fermin Aldeguer al 18° posto di sempre nella categoria.

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

VIETTI (2° in griglia)

18^ prima fila in Moto2 (3^ quest'anno) per il piemontese, che eguaglia Takaaki Nakagami, Augusto Fernandez  al 12° posto di tutti i tempi nella classe media.

statistiche

Curiosità

Piloti con le prime due pole in Moto2 distanziate di 7 giorni (record di categoria):

  • Mattia Pasini (Brno-Red Bull Ring 2017)
  • Dani Holgado (Catalunya-Misano 2025)

Holgado alla seconda pole consecutiva

Bis dello spagnolo, di nuovo davanti a tutti dopo la gara di Barcellona in cui ha conquistato anche la sua prima vittoria in Moto2.

PRIMA FILA MOTO2: Holgado/Vietti/Gonzalez

Sfilata di campioni in Romagna nel weekend: tutte le foto

Da Valentino Rossi a Lando Norris: parata di stelle a Misano

Da Valentino Rossi a Lando Norris: parata di stelle a Misano

Vai al contenuto

Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato

GP San Marino: l'analisi del circuito di Misano

GP San Marino: l'analisi del circuito di Misano

Vai al contenuto

LA PISTA

Lunga 4226 metri, larga 12 e con un rettilineo di 430 mt., il 'Misano World Circuit' presenta 16 curve: 10 a destra e 6 a sinistra. 

Layout di Misano

PILLOLE DI STORIA

Marc Marquez ha il primato di vittorie (5) sul circuito di Misano davanti a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo (entrambi a 3).

IL CIRCUITO

Disegnato dall'ingegner Cavazzuti e realizzato con la 'supervisione' di Enzo Ferrari, venne collaudato nel 1972 e chiamato "Circuito Internazionale Santamonica". Da quel momento le curve del Tramonto, della Quercia, del Carro entreranno per sempre nell'epica del Motomondiale. Oggi il tracciato di Misano è intitolato al compianto, amatissimo Marco Simoncelli.

Circuito di Misano

Moto2 alle 12.15 su Sky Sport

Le emozioni di questa domenica italiana sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 è il turno della gara di Moto2, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.