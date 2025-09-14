Moto2, GP San Marino (Misano): la gara in diretta live
Sul circuito di Misano è il turno della Moto2 con Holgado in pole position per la seconda volta consecutiva. In prima fila con lo spagnolo anche Vietti e Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Alle 14 gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog
Giro 3/22
- 1) Vietti
- 2) Holgado
- 3) Moreira
- 4) Gonzalez
- 5) Agius
- 7) Arbolino
- 9) Canet
Doppio long lap penalty a Surra per jump start.
Giro 2/22
Vietti passa al traguardo con 4 decimi su Holgado e mezzo secondo su Moreira, Gonzalez rimane 4°, Arbolino 7°. Contatto tra Canet e Guevara.
Giro 1/22
Partenza a bomba di Vietti, subito al comando! Alle sue spalle ci sono Holgado, Moreira e Gonzalez, 7° Arbolino.
Giro di ricognizione in corso...
Meteo
Cielo leggermente coperto a Misano, temperatura di 25°C.
LA GRIGLIA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Arbolino 8° in griglia
Buona qualifica dell'altro pilota italiano in griglia, condizionato in questa stagione da una fastidiosa sindrome compartimentale che ne limita la guida.
GONZALEZ (3° sullo schieramento)
15^ prima fila in Moto2 (10^ quest'anno) per l'attuale leader del Mondiale che eguaglia Marcel Schrotter, Stefan Bradl, Andrea Iannone, Alex Rins, Fermin Aldeguer al 18° posto di sempre nella categoria.
Numeri a cura di Michele Merlino
VIETTI (2° in griglia)
18^ prima fila in Moto2 (3^ quest'anno) per il piemontese, che eguaglia Takaaki Nakagami, Augusto Fernandez al 12° posto di tutti i tempi nella classe media.
Curiosità
Piloti con le prime due pole in Moto2 distanziate di 7 giorni (record di categoria):
- Mattia Pasini (Brno-Red Bull Ring 2017)
- Dani Holgado (Catalunya-Misano 2025)
Holgado alla seconda pole consecutiva
Bis dello spagnolo, di nuovo davanti a tutti dopo la gara di Barcellona in cui ha conquistato anche la sua prima vittoria in Moto2.
PRIMA FILA MOTO2: Holgado/Vietti/Gonzalez
Sfilata di campioni in Romagna nel weekend: tutte le foto
Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato
LA PISTA
Lunga 4226 metri, larga 12 e con un rettilineo di 430 mt., il 'Misano World Circuit' presenta 16 curve: 10 a destra e 6 a sinistra.
PILLOLE DI STORIA
Marc Marquez ha il primato di vittorie (5) sul circuito di Misano davanti a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo (entrambi a 3).
IL CIRCUITO
Disegnato dall'ingegner Cavazzuti e realizzato con la 'supervisione' di Enzo Ferrari, venne collaudato nel 1972 e chiamato "Circuito Internazionale Santamonica". Da quel momento le curve del Tramonto, della Quercia, del Carro entreranno per sempre nell'epica del Motomondiale. Oggi il tracciato di Misano è intitolato al compianto, amatissimo Marco Simoncelli.
Le emozioni di questa domenica italiana sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 è il turno della gara di Moto2, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.