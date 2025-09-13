Parata di vip, campioni e leggende dei motori nel sabato di Misano per la Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che ha visto trionfare l'Aprilia di Bezzecchi. Tra gli ospiti Valentino Rossi, Lando Norris, Edoardo Bove, Alessandro Borghi, Luis Fonsi e tanti altri. Domenica la gara lunga della top class alle 14 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
- Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello
- Il cantante Luis Fonsi
- L'attore Alessandro Borghi
- Lo chef Alessandro Borghese
- Edoardo Bove
- Casey Stoner e Lando Norris
- Il pilota della McLaren in visita al box Ducati di Pecco Bagnaia
- Lando Norris e Fabio Di Giannantonio nel box VR46
- Norris insieme a Jorge Martin e Marco Bezzecchi nel box Aprilia
- Norris 'prova' la Ducati di Bagnaia
- Norris e Franco Morbidelli nel box Vr46
- È il turno di Fabio Quartararo
- Norris 'scortato' sullo scooter da Valentino!
- Pecco e il suo bassottino 'Turbo'
- Enea Bastianini e un amico speciale in sella alla sua KTM
- Bezzecchi porta in trionfo il suo personalissimo 'Garpez'
- Spettacolo in pista e sugli spalti a Misano