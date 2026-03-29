GUEVARA (3°): 5° podio in Moto2 (2° quest'anno).
Numeri a cura di Michele Merlino
subito bandiera rossa a Austin per una maxi caduta innescata da Ferrandez che coinvolge 6 piloti, tra cui Piqueras, che ha la peggio: frattura al femore sinistro per lo spagnolo. Si riparte con una nuova gara di 10 giri: successo di Agius, secondo un super Vietti. Arbolino chiude 10°, Foggia 19°. Alle 22 il gran finale con la top class, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
GUEVARA (3°): 5° podio in Moto2 (2° quest'anno).
Numeri a cura di Michele Merlino
Eguaglia Luca Marini, Brad Binder, al 23° posto di tutti i tempi nella classe media.
Per l'Australia è la 10^ vittoria in Moto2.
AGIUS: 3^ vittoria in Moto2, la prima da Phillip Island anno scorso.
Gli altri italiani: Arbolino chiude 11°, Foggia 19°.
Continua nella sua rimonta Alonso: è 4°. Ma c'è Vietti al comando: che sverniciata ad Agius! Terzo Guevara
Attenzione al ritorno di David Alonso, risalito al 6° posto dal 17°! Vietti sempre alle calcagna di Agius.
Baltus sconta il long lap: Agius in testa, ma Vietti è secondo!
Vietti è un fulmine: più veloce di mezzo secondo rispetto a tutti! Il piemontese ora è terzo, all'inseguimento di Agius e Baltus, che deve ancora scontare il long lap penalty. Arbolino è 11°. Caduta per Navarro.
Baltus sempre davanti, seguito da Lopez, Agius, Vietti e Guevara. Arbolino è 14°.
Super partenza di Vietti, subito secondo alle spalle di Alonso Lopez, poi un errore lo fa scivolare al terzo posto. Baltus al comando, ma dovrà scontare un long lap.
Le scuderie stanno lavorando freneticamente per consentire ai piloti coinvolti di poter tornare a gareggiare.
Subito out Holgado: il leader del Mondiale ha preso 'pieno' Roberts, l'unico statunitense in pista. Poi il disatro totale: maxi caduta causata da Ferrandez. Vietti è 2°, Arbolino 19°.
È quasi tutto pronto per la partenza della Moto2!
Delusione per il pubblico di casa che vedrà partire l’unico pilota statunitense, Joe Roberts, dalla quarta fila, con il decimo tempo.
Quarto Vietti, 13° Arbolino. Indietro Holgado (15°), leader del Mondiale.
In prima fila paritranno Baltus, Lopez e Piqueras.
Sabato a due facce per Alonso, in pole a Austin con il record della pista, ma retrocesso al 17° posto per la pressione delle gomme al termine delle qualifiche.
Con un capolavoro all'ultimo giro, il giovane pilota toscano regala all'Italia la 50^ vittoria in Moto3, un successo che mancava ai nostri colori da 1274 giorni (da Dennis Foggia in al GP Thailandia 2022). Sul podio anche Quiles e Carpe.
Secondo i dati forniti da Brembo, delle 10 frenate del Circuit of the Americas sono tre (1, 11 e 12) quelle classificate come impegnative per i freni, altrettante sono di media difficoltà; mentre le restanti 4 hanno un'incidenza leggera sugli impianti frenanti.
La struttura ha una capacità di 120mila tifosi e presenta una torre panoramica alta 77 metri, che può ospitare (a pagamento) fino a 70 visitatori. Dal 2012 - anno in cui il circuito è stato inaugurato - è anche la sede del Gran Premio degli Stati Uniti d'America di Formula 1.
La pista è lunga 5.5 km e larga 15, con 20 curve: 11 a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo misura 1.200 metri. La direzione di guida è antioraria.
Il Circuito delle Americhe - nome scelto dall'architetto ed ex pilota tedesco Hermann Tilke, che disegnò la bozza del progetto su un tovagliolo da barbecue - sorge nei pressi di Austin, in Texas.
Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 20.15 sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.