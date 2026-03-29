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S. AgiusAGI
1°
C. ViettiVIE
2°
I. GuevaraGUE
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Moto2, GP Austin: vince Agius, 2° Vietti. Maxi incidente al via, frattura per Piqueras

subito bandiera rossa a Austin per una maxi caduta innescata da Ferrandez che coinvolge 6 piloti, tra cui Piqueras, che ha la peggio: frattura al femore sinistro per lo spagnolo. Si riparte con una nuova gara di 10 giri: successo di Agius, secondo un super Vietti. Arbolino chiude 10°, Foggia 19°. Alle 22 il gran finale con la top class, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP USA, LA GARA MOTOGP LIVE

L'ordine d'arrivo del GP Usa

L'ordine d'arrivo del GP Usa
statistiche

GUEVARA (3°): 5° podio in Moto2 (2° quest'anno).

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

VIETTI (2°): 15° podio in Moto2 (1° da Misano anno scorso)

Eguaglia Luca Marini, Brad Binder, al 23° posto di tutti i tempi nella classe media.

statistiche

Per l'Australia è la 10^ vittoria in Moto2.

statistiche

AGIUS: 3^ vittoria in Moto2, la prima da Phillip Island anno scorso.

bandiera a scacchi!

Vittoria di Agius! Secondo un super Celestino Vietti, 3° Guevara

Gli altri italiani: Arbolino chiude 11°, Foggia 19°.

ULTIMO GIRO!

Giro 9/10

  • 1) Agius
  • 2) Vietti
  • 3) Guevara
  • 4) Alonso
  • 5) Gonzalez
  • 10) Arbolino

Giro 8/10

Continua nella sua rimonta Alonso: è 4°. Ma c'è Vietti al comando: che sverniciata ad Agius! Terzo Guevara

Giro 7/10

Attenzione al ritorno di David Alonso, risalito al 6° posto dal 17°! Vietti sempre alle calcagna di Agius.

Giro 6/10

  • 1) Agius
  • 2) Vietti
  • 3) Guevara
  • 4) Gonzalez
  • 5) Lopez
  • 10) Arbolino

Primo bollettino Piqueras: frattura del femore sinistro per lo spagnolo

Giro 5/10

Baltus sconta il long lap: Agius in testa, ma Vietti è secondo!

Giro 4/10

Vietti è un fulmine: più veloce di mezzo secondo rispetto a tutti! Il  piemontese ora è terzo, all'inseguimento di Agius e Baltus, che deve ancora scontare il long lap penalty. Arbolino è 11°. Caduta per Navarro.

Giro 3/10

  • 1) Baltus
  • 2) Agius
  • 3) Lopez
  • 4) Vietti
  • 5) Guevara
  • 13) Arbolino

Giro 2/10

Baltus sempre davanti, seguito da Lopez, Agius, Vietti e Guevara. Arbolino è 14°.

Giro 1/10

Super partenza di Vietti, subito secondo alle spalle di Alonso Lopez, poi un errore lo fa scivolare al terzo posto. Baltus al comando, ma dovrà scontare un long lap.

VIA ALLA NUOVA GARA DI MOTO2!

Nuovo giro di ricognizione in corso...

Out Salac, caduto nel giro di schieramento! Cade anche Oncu, ma si rimette in griglia...

I piloti tornano in pista!

Long lap anche per Munoz e Baltus, il poleman di giornata

Long lap penalty a Holgado per il contatto con Roberts

Piqueras è stato portato al centro medico: non ci sarà alla ripartenza

La pit lane sarà riaperta tra 5 minuti

Le scuderie stanno lavorando freneticamente per consentire ai piloti coinvolti di poter tornare a gareggiare. 

Rinviata di qualche minuto l'apertura della pit lane

Aspettiamo notizie sulle condizioni di Piqueras, gli altri piloti stanno bene

La pit lane riaprirà tra 3 minuti

La nuova gara sarà di 10 giri

IL VIDEO DEL MAXI INCIDENTE

I piloti coinvolti dalla caduta, tutti coscienti

  • Garcia
  • Alonso
  • Munoz
  • Veijer
  • Salac
  • Ferrandez
  • Piqueras

Piqueras è rimasto a terra

bandiera rossa!

BANDIERA ROSSA

Giro 1/16

Subito out Holgado: il leader del Mondiale ha preso 'pieno' Roberts, l'unico statunitense in pista. Poi il disatro totale: maxi caduta causata da Ferrandez. Vietti è 2°, Arbolino 19°.

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO2!

Giro di ricognizione in corso...

È quasi tutto pronto per la partenza della Moto2!

La classifica

Classifica Moto2

Delusione per il pubblico di casa che vedrà partire l’unico pilota statunitense, Joe Roberts, dalla quarta fila, con il decimo tempo.

La nuova griglia di partenza

La nuova griglia di partenza

Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO

Quarto Vietti, 13° Arbolino. Indietro Holgado (15°), leader del Mondiale.

In prima fila paritranno Baltus, Lopez e Piqueras. 

Penalizzato Alonso: era in pole

Sabato a due facce per Alonso, in pole a Austin con il record della pista, ma retrocesso al 17° posto per la pressione delle gomme al termine delle qualifiche. 

L'ultimo giro del GP Usa: il capolavoro di Guido Pini. VIDEO

Trionfo di Guido Pini in Moto3!

Con un capolavoro all'ultimo giro, il giovane pilota toscano regala all'Italia la 50^ vittoria in Moto3, un successo che mancava ai nostri colori da 1274 giorni (da Dennis Foggia in al GP Thailandia 2022). Sul podio anche Quiles e Carpe.

Moto 3, GP Americhe 2026: diretta live gara | Sky Sport

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Le caratteristiche del tracciato

Motomondiale a Austin: l'analisi del circuito texano

Motomondiale a Austin: l'analisi del circuito texano

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Secondo i dati forniti da Brembo, delle 10 frenate del Circuit of the Americas sono tre (1, 11 e 12) quelle classificate come impegnative per i freni, altrettante sono di media difficoltà; mentre le restanti 4 hanno un'incidenza leggera sugli impianti frenanti.

La struttura ha una capacità di 120mila tifosi e presenta una torre panoramica alta 77 metri, che può ospitare (a pagamento) fino a 70 visitatori. Dal 2012 - anno in cui il circuito è stato inaugurato - è anche la sede del Gran Premio degli Stati Uniti d'America di Formula 1.

La pista è lunga 5.5 km e larga 15, con 20 curve: 11 a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo misura 1.200 metri. La direzione di guida è antioraria.

Il Circuito delle Americhe - nome scelto dall'architetto ed ex pilota tedesco Hermann Tilke, che disegnò la bozza del progetto su un tovagliolo da barbecue - sorge nei pressi di Austin, in Texas. 

Moto2 alle 20.15 su Sky

Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 20.15 sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.