CARPE (3°): 6° podio in Moto3 il primo da Valencia 2025.
Numeri a cura di Michele Merlino
Con un capolavoro all'ultimo giro, il giovane pilota toscano regala all'Italia la 50^ vittoria in Moto3, un successo che mancava ai nostri colori da 1274 giorni (da Dennis Foggia al GP Thailandia 2022). Sul podio anche Quiles e Carpe, 9° Bertelle, 17° Carraro. A seguire la Moto2 alle 20.15 e gran finale alle 22 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sul nostro liveblog
Finalmente l'Inno di Mameli in Moto3! Guido emozionatissimo sul podio.
CARPE (3°): 6° podio in Moto3 il primo da Valencia 2025.
Numeri a cura di Michele Merlino
QUILES (2°): 12° podio in Moto3 (3° quest'anno, 3° consecutivo) eguaglia Efrén Vazquez, Andrea Migno, Tony Arbolino al 27° posto di tutti i tempi in classe piccola.
Pini è il terzo “Guido” vincente nella storia del motomondiale dopo:
Per l'Italia è la 50^ vittoria in Moto3
Pini: prima vittoria italiana in Moto3 dopo 1274 giorni (Dennis Foggia in Thailandia 2022).
Perrone davanti, tallonato da Pini, Carpe e Quiles. Che finale!
Pini vola al comando! Ma che duello con Quiles. Perrone e Carpe a due decimi dalla coppia.
Quile tenta nuovamente la fuga, ma Pini e Perrone non lo lasciano scappare! Carpe prova a rimanere attaccato al terzetto. Bertelle risale in 9^ posizione.
Quiles, Pini e Perrone viaggiano allo stesso ritmo, leggermente staccato Carpe. Fernandez sembra fuori dai giochi per il podio.
Caduta e ritiro per Kelso
Quiles prova l'allungo, ma Pini e Perrone non mollano! Seguono a un secondo Carpe e Fernandez.
Strappo di Quiles, Pini e Perrone che prendono mezzo secondo a Fernandez e Carpe. Bertelle è 12°, Carraro 19°.
Sono rimasti in 5 per la vittoria finale, alle loro spalle il vuoto: Quiles, Pini, autore di un triplo sorpasso su Perrone, Fernandez e Carpe.
Quiles davanti, poi Carpe, Fernandez, Perrone e Pini. Caduta per Pratama ed Esteban.
Pini in lotta con Carpe per la quarta posizione, ma l'italiano è lì a giocarsela con i migliori dopo una partenza bruttina. Quiles nuovo leader della corsa.
Pini è il più veloce in pista adesso: il toscano è 5°, attaccato al gruppo di testa, con Perrone ora al comando.
Carpe e Perrone ripresi dal gruppetto, guidato da Quiles, che comprende anche Pini (5°). Bertelle 15°.
Scappano già Carpe e Perrone: subito mezzo secondo su Quiles, Fernandez, Pratama e O'Gorman. Pini è scivolato 7°, Bertelle 16°, Carraro 22°.
PERRONE (3° in griglia): 6^ prima fila in Moto3
Statistiche a cura di Michele Merlino
KTM: 110^ pole in Moto3
Giornata soleggiata, temperatura attuale di 22°, ma salirà fino ai 27° nelle prossime ore.
Secondo i dati forniti da Brembo, delle 10 frenate del Circuit of the Americas sono tre (1, 11 e 12) quelle classificate come impegnative per i freni, altrettante sono di media difficoltà; mentre le restanti 4 hanno un'incidenza leggera sugli impianti frenanti.
La pista è lunga 5.5 km e larga 15, con 20 curve: 11 a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo misura 1.200 metri. La direzione di guida è antioraria.
La struttura ha una capacità di 120mila tifosi e presenta una torre panoramica alta 77 metri, che può ospitare (a pagamento) fino a 70 visitatori. Dal 2012 - anno in cui il circuito è stato inaugurato - è anche la sede del Gran Premio degli Stati Uniti d'America di Formula 1.
Il Circuito delle Americhe - nome scelto dall'architetto ed ex pilota tedesco Hermann Tilke, che disegnò la bozza del progetto su un tovagliolo da barbecue - sorge nei pressi di Austin, in Texas.
Buonasera! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Austin: Moto3 alle 19, Moto2 alle 20.15, gran finale con la top class alle 22. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.