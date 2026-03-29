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Moto3, GP Usa: Pini vince a Austin, sul podio anche Quiles e Carpe

Con un capolavoro all'ultimo giro, il giovane pilota toscano regala all'Italia la 50^ vittoria in Moto3, un successo che mancava ai nostri colori da 1274 giorni (da Dennis Foggia al GP Thailandia 2022). Sul podio anche Quiles e Carpe, 9° Bertelle, 17° Carraro. A seguire la Moto2 alle 20.15 e gran finale alle 22 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sul nostro liveblog

GP USA, LA GARA LIVE

Rivivi la gara con i nostri HIGHLIGHTS

La nuova classifica del Mondiale: Pini è 4°

La nuova classifica del Mondiale: Pini è 4°

Pini a Sky Sport: "Gioia incredibile, finalmente l'Italia in trionfo!"

L'ultimo giro del GP Usa: il capolavoro di Guido Pini. VIDEO

Finalmente l'Inno di Mameli in Moto3! Guido emozionatissimo sul podio.

L'ordine d'arrivo della gara di Moto3

L'ordine d'arrivo della gara di Moto3
statistiche

CARPE (3°): 6° podio in Moto3 il primo da Valencia 2025.

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

QUILES (2°): 12° podio in Moto3 (3° quest'anno, 3° consecutivo) eguaglia Efrén Vazquez, Andrea Migno, Tony Arbolino al 27° posto di tutti i tempi in classe piccola.

Curiosità

Pini è il terzo “Guido” vincente nella storia del motomondiale dopo:

  • Guido Leoni in 125 al Montjuich 1951
  • Guido Sala in 125 a Monza nel 1954
statistiche

Per l'Italia è la 50^ vittoria in Moto3

statistiche

Pini: prima vittoria italiana in Moto3 dopo 1274 giorni (Dennis Foggia in Thailandia 2022).

Sul podio anche Quiles e Carpe, 9° Bertelle, 17° Carraro

bandiera a scacchi!

VITTORIA DI GUIDO PINI!!!!!!!!!!!!

ULTIMO GIRO!

Perrone davanti, tallonato da Pini, Carpe e Quiles. Che finale!

Giro 13/14

Pini vola al comando! Ma che duello con Quiles. Perrone e Carpe a due decimi dalla coppia.

Giro 12/14

Quile tenta nuovamente la fuga, ma Pini e Perrone non lo lasciano scappare! Carpe prova a rimanere attaccato al terzetto. Bertelle risale in 9^ posizione.

Giro 11/14

Quiles, Pini e Perrone viaggiano allo stesso ritmo, leggermente staccato Carpe. Fernandez sembra fuori dai giochi per il podio.

Giro 10/14

  • 1) Quiles
  • 2) Pini
  • 3) Perrone
  • 4) Carpe
  • 5) Fernandez
  • 12) Bertelle
  • 19) Carraro

Caduta e ritiro per Kelso

Giro 9/14

Quiles prova l'allungo, ma Pini e Perrone non mollano! Seguono a un secondo Carpe e Fernandez.

Giro 8/14

Strappo di Quiles, Pini e Perrone che prendono mezzo secondo a Fernandez e Carpe. Bertelle è 12°, Carraro 19°.

Giro 7/14

Sono rimasti in 5 per la vittoria finale, alle loro spalle il vuoto: Quiles, Pini, autore di un triplo sorpasso su Perrone, Fernandez e Carpe.

Giro 6/14

Quiles davanti, poi Carpe, Fernandez, Perrone e Pini. Caduta per Pratama ed Esteban.

Giro 5/14

  • 1) Quiles
  • 2) Carpe
  • 3) Fernandez
  • 4) Pini
  • 5) Perrone
  • 15) Bertelle
  • 20) Carraro

Giro 4/14

Pini in lotta con Carpe per la quarta posizione, ma l'italiano è lì a giocarsela con i migliori dopo una partenza bruttina. Quiles nuovo leader della corsa. 

Giro 3/14

Pini è il più veloce in pista adesso: il toscano è 5°, attaccato al gruppo di testa, con Perrone ora al comando. 

Giro 2/14

Carpe e Perrone ripresi dal gruppetto, guidato da Quiles, che comprende anche Pini (5°). Bertelle 15°.

Giro 1/14

Scappano già Carpe e Perrone: subito mezzo secondo su Quiles, Fernandez, Pratama e O'Gorman. Pini è scivolato 7°, Bertelle 16°, Carraro 22°.

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO3!

GIro di ricognizione in corso...

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Griglia Moto3

Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 5° Guido Pini
  • 13° Matteo Bertelle
  • 16° Nicola Carraro
statistiche

PERRONE (3° in griglia): 6^ prima fila in Moto3

Statistiche a cura di Michele Merlino

statistiche

O’GORMAN (2° in griglia): 1^ volta in prima fila nella Moto3

  • 51° pilota in prima fila in Moto3
  • 1° irlandese
statistiche

KTM: 110^ pole in Moto3

statistiche

CARPE: 2^ pole in Moto3 dopo Mugello anno scorso

Prima fila Moto3: Carpe / O’Gorman / Perrone

Meteo

Giornata soleggiata, temperatura attuale di 22°, ma salirà fino ai 27° nelle prossime ore.

Le caratteristiche del tracciato

Motomondiale a Austin: l'analisi del circuito texano

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Secondo i dati forniti da Brembo, delle 10 frenate del Circuit of the Americas sono tre (1, 11 e 12) quelle classificate come impegnative per i freni, altrettante sono di media difficoltà; mentre le restanti 4 hanno un'incidenza leggera sugli impianti frenanti.

La pista è lunga 5.5 km e larga 15, con 20 curve: 11 a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo misura 1.200 metri. La direzione di guida è antioraria.

La struttura ha una capacità di 120mila tifosi e presenta una torre panoramica alta 77 metri, che può ospitare (a pagamento) fino a 70 visitatori. Dal 2012 - anno in cui il circuito è stato inaugurato - è anche la sede del Gran Premio degli Stati Uniti d'America di Formula 1.

Il Circuito delle Americhe - nome scelto dall'architetto ed ex pilota tedesco Hermann Tilke, che disegnò la bozza del progetto su un tovagliolo da barbecue - sorge nei pressi di Austin, in Texas

MotoGP, i risultati del Warm up

GP Austin, Bezzecchi il più veloce nel Warm up: i risultati

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Moto3 alle 19: il programma di oggi

Buonasera! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Austin: Moto3 alle 19, Moto2 alle 20.15, gran finale con la top class alle 22. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.