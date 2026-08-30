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GP Aragon
Fine
Qualifiche 2
  1. 1.A. Lopez
  2. 2.I. Guevara
  3. 3.D. Holgado
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Qualifiche 2
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Moto2, la diretta del GP Aragon (Spagna)

Sul circuito di Aragon alle 12.15 scende in pista la Moto2. Alle 14 il gran finale top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

LIVE

Guevara è l'unico in pista con la nuova gomma posteriore 'evoluzione' Pirelli

Giro di ricognizione in corso...

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO

Baltus penalizzato di 12 posizioni

Seconda infrazione stagionale per il belga, stangato dallo Stewards Panel: Baltus è stato retrocesso dalla 7^alla 19^casella, 'colpevole' di aver disturbato Munoz e Alonso a causa della sua guida eccessivamente lenta.

LE POSIZIONI DEI PILOTI ITALIANI

  • 15° Celestino Vietti
  • 20° Luca Lunetta
  • 29° Tony Arbolino
statistiche

Curiosità

10 poleman diversi quest'anno, lo stesso valore del ‘24 (record 2022: 11).

Tutti i numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

HOLGADO (3°)

11^ prima fila in Moto2 (5^ quest'anno) come Lorenzo Baldassarri, Toni Elias, Xavi Vierge, Raúl Fernández, al 32° posto di sempre.

statistiche

GUEVARA (2° in griglia)

9^ prima fila in Moto2 (7^ quest'anno): eguaglia Albert Arenas al 41° posto di tutti i tempi nella classe media.

statistiche

I numeri di Alonso Lopez

  • 4^ pole in Moto2 (la prima dopo 1162 giorni: Assen ‘23) 
  • Eguaglia Mika Kallio, Alex Rins, Pedro Acosta,  al 27° posto di tutti i tempi in Moto2
  • 14^ prima fila in Moto2 (3^ quest'anno)

Prima fila Moto2: Lopez/Guevara/Holgado

COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO

In MotoGP doppietta Sprint-gara lunga di Marc Marquez; in Moto2 successo di Deniz Öncü

Le caratteristiche del tracciato

MotoGP ad Aragon: l'analisi del circuito spagnolo, curva dopo curva

MotoGP ad Aragon: l'analisi del circuito spagnolo, curva dopo curva

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IL LAYOUT DEL CIRCUITO

IL LAYOUT DEL CIRCUITO

Lungo 5,1 km e largo 15 metri, presenta 17 curve: 10 a sinistra e 7 a destra (uno dei pochi tracciati 'sinistrorsi' in calendario).

Inaugurato nel 2009 e dall'anno successivo entrato a far parte del Motomondiale (con l'eccezione del 2023). Dotato di un parco tecnologico, un circuito di karting e un'area con un albergo e centri commerciali.

ARAGON STORY

Impianto nuovissimo quello situato ad Alcañiz, nella Comunità autonoma dell'Aragona, progettato da Hermann Tilke con la consulenza dello studio inglese Foster & Partners e di Pedro de la Rosa, ex pilota di F1.

Meteo

Splende il sole su Aragon, prevista un'altra giornata estremamente calda nel nord-est della Spagna con punte di 35°C proprio nella fascia oraria delle gare.

Moto2 alle 12.15 su Sky Sport

Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Dopo la Moto3, è già quasi tutto pronto per la gara di Moto2: alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. 