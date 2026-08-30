Curiosità
10 poleman diversi quest'anno, lo stesso valore del ‘24 (record 2022: 11).
Tutti i numeri a cura di Michele Merlino
Sul circuito di Aragon alle 12.15 scende in pista la Moto2. Alle 14 il gran finale top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Seconda infrazione stagionale per il belga, stangato dallo Stewards Panel: Baltus è stato retrocesso dalla 7^alla 19^casella, 'colpevole' di aver disturbato Munoz e Alonso a causa della sua guida eccessivamente lenta.
10 poleman diversi quest'anno, lo stesso valore del ‘24 (record 2022: 11).
Tutti i numeri a cura di Michele Merlino
11^ prima fila in Moto2 (5^ quest'anno) come Lorenzo Baldassarri, Toni Elias, Xavi Vierge, Raúl Fernández, al 32° posto di sempre.
9^ prima fila in Moto2 (7^ quest'anno): eguaglia Albert Arenas al 41° posto di tutti i tempi nella classe media.
In MotoGP doppietta Sprint-gara lunga di Marc Marquez; in Moto2 successo di Deniz Öncü.
Lungo 5,1 km e largo 15 metri, presenta 17 curve: 10 a sinistra e 7 a destra (uno dei pochi tracciati 'sinistrorsi' in calendario).
Inaugurato nel 2009 e dall'anno successivo entrato a far parte del Motomondiale (con l'eccezione del 2023). Dotato di un parco tecnologico, un circuito di karting e un'area con un albergo e centri commerciali.
Impianto nuovissimo quello situato ad Alcañiz, nella Comunità autonoma dell'Aragona, progettato da Hermann Tilke con la consulenza dello studio inglese Foster & Partners e di Pedro de la Rosa, ex pilota di F1.
Splende il sole su Aragon, prevista un'altra giornata estremamente calda nel nord-est della Spagna con punte di 35°C proprio nella fascia oraria delle gare.
Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Dopo la Moto3, è già quasi tutto pronto per la gara di Moto2: alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.