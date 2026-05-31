GP Italia
Fine
Qualifiche 2
- 1.M. Gonzalez
- 2.F. Salač
- 3.A. Escrig
GP Italia
Fine
Qualifiche 2
Moto2, la diretta del GP d'Italia (Mugello)
Sul circuito del Mugello alle 12.15 scende in pista la Moto2. Alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
MUGELLO STORY
Inaugurato il 23 giugno del 1974 con una gara di Formula 5000, il nuovo Autodromo nasce per volere dell'Automobile Club di Firenze.
Moto2 alle 12.15 su Sky Sport
Le emozioni di questa domenica al Mugello sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.