Moto3, GP Giappone (Motegi): la gara in diretta live
Sul circuito di Motegi si parte con la Moto3 e Rueda, leader del Mondiale, in pole. In pista anche Bertelle, tornato dopo 5 mesi di assenza. A seguire la Moto2 alle 5.15 e gran finale alle 7 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sui nostri liveblog
Giro 10/17
Ha smesso di piovere! Comanda Munoz, inseguito da Perrone e Quiles, Lunetta scivola 9°, tallonato da Pini.
Giro 9/17
Torna il sole: tempo pazzo in Giappone! Cade Furusato e Munoz allunga sugli inseguitori: Perrone e Almansa a 2 secondi. Lunetta è 6°, Pini 10°.
Giro 8/17
- 1) Munoz
- 2) Furusato
- 3) Perrone
- 4) Quiles
- 5) Almansa
- 8) Lunetta
- 10) Rueda
- 12) Pini
- 14) Foggia
- 15) Bertelle
- 21) Nepa
Giro 7/17
Piove veramente forte adesso. Munoz sempre primo, Lunetta guadagna un'altra posizione (è 8°), Pini è 12°.
Giro 6/17
Piove più forte, ma la race direction non ha ancora preso una decisione: si continua a correre. Munoz ora davanti, poi Perrone e Furusato. Occhio ad Almansa, autore di una rimonta pazzesca. Lunetta sale in 9^ posizione.
Giro 5/17
Che lotta tra Quiles e Perrone per la leadership della corsa. Terzo Munoz, 4° Kelso, Rueda è 6°. Lunetta, 12°, è il primo degli italiani.
Giro 4/17
Quiles si prende di forza la testa della corsa! Pini completa anche il suo secondo long lap. Piove, ma non così forte da sospensione.
Giro 3/17
- 1) Kelso
- 2) Munoz
- 3) Rueda
- 4) Quiles
- 5) Perrone
- 11) Lunetta
- 13) Pini
- 14) Foggia
- 17) Bertelle
Giro 2/17
Attenzione: piove a Motegi! Kelso al comando, seguito da Munoz e Rueda. Primo long lap per Pini. Grande rimonta di Foggia, partito ultimo: è 15!
Giro 1/17
Grande partenza di Rueda, che mantiene la prima posizione. Poi Kelso e Munoz. Pini è 9°, ma dovrà scontare un doppio long lap penalty. 11° Lunetta, 17° Bertelle.
Nepa coinvolto da una caduta. È ultimo.
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 11° Pini (che dovrà scontare un doppio long lap penalty)
- 14° Lunetta
- 15° Nepa
- 17° Bertelle
- 23° Rossi
Carraro out per infortunio.
Meteo
Cielo nuvoloso a Motegi. Temperatura di 26°C.
Almansa e Foggia dal fondo della griglia
Lo spagnolo e l'italiano (rispettivamente 9° e 10°) sono stati penalizzati per guida lenta e saranno costretti a partire dalle ultime posizioni.
Bertelle torna in pista
Bentornato Matteo! Il pilota veneto è stato fuori per 5 mesi a causa della frattura di tibia destra e omero sinistro procuratasi il 6 aprile nel corso di un allenamento.
KELSO (3°)
15^ prima fila (7^ quest'anno) per l'australiano che eguaglia Miguel Oliveira e Collin Veijer al 16° posto di sempre in Moto3.
PERRONE (2° in griglia)
È la 4^ prima fila in Moto3 per il 17enne pilota catalano che ha scelto di correre sotto la bandiera argentina.
RUEDA IN POLE
6^ pole in Moto3 (5^ quest'anno) per il leader del Mondiale: eguaglia Brad Binder, Gabriel Rodrigo, Raúl Fernández, Tony Arbolino al 16° posto di tutti i tempi.
PRIMA FILA MOTO3: Rueda/Perrone/Kelso
Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato
LA PISTA
Lunga 4801 metri e larga 15, presenta 14 curve: 6 a sinistra e 8 a destra. Un circuito abbastanza centrato.
Il record di Vale
Valentino Rossi - che ha vinto in Giappone nel 2001 (Suzuka) e poi nel 2008 a Motegi, quando si laureò campione del mondo per la sesta volta in top class - detiene il record di podi: 11.
PILLOLE DI STORIA
Con tre vittorie, Loris Capirossi è il co-primatista sul circuito di Motegi insieme a Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa.
La struttura ospita una scuola guida, piste di dirt-track e go-kart, hotel, ristoranti, negozi e soprattutto il Museo della Honda (nella foto), con moto e automobili da competizione di tutte le epoche.
Costruito nel 1997, è stato una tappa fissa nel calendario del Motomondiale dal 1999 al 2019, tornato nel 2022 dopo i due anni di stop per la pandemia.
IL CIRCUITO
Di proprietà della Honda, il complesso sportivo di Motegi si avvale di due circuiti e per questo viene chiamato 'Twin Ring' (doppio anello): un percorso stradale da 4.801 metri e un ovale da 2.493.
MotoGP, i risultati del Warm up
Moto3 alle 4: il programma di oggi su Sky Sport
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio del Giappone, in questa alba italiana: Moto3 alle 4, Moto2 alle 5.15, gran finale con la top class alle 7. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.