Moto3, GP Giappone (Motegi): la gara in diretta live

Sul circuito di Motegi si parte con la Moto3 e Rueda, leader del Mondiale, in pole. In pista anche Bertelle, tornato dopo 5 mesi di assenza. A seguire la Moto2 alle 5.15 e gran finale alle 7 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sui nostri liveblog

MOTOGP, I RISULTATI DEL WARM UP

LIVE

Giro 10/17

Ha smesso di piovere! Comanda Munoz, inseguito da Perrone e Quiles, Lunetta scivola 9°, tallonato da Pini.

Giro 9/17

Torna il sole: tempo pazzo in Giappone! Cade Furusato e Munoz allunga sugli inseguitori: Perrone e Almansa a 2 secondi. Lunetta è 6°, Pini 10°. 

Giro 8/17

  • 1) Munoz
  • 2) Furusato
  • 3) Perrone
  • 4) Quiles
  • 5) Almansa
  • 8) Lunetta
  • 10) Rueda
  • 12) Pini
  • 14) Foggia
  • 15) Bertelle
  • 21) Nepa

Giro 7/17

Piove veramente forte adesso. Munoz sempre primo, Lunetta guadagna un'altra posizione (è 8°), Pini è 12°. 

Giro 6/17

Piove più forte, ma la race direction non ha ancora preso una decisione: si continua a correre. Munoz ora davanti, poi Perrone e Furusato. Occhio ad Almansa, autore di una rimonta pazzesca. Lunetta sale in 9^ posizione. 

Giro 5/17

Che lotta tra Quiles e Perrone per la leadership della corsa. Terzo Munoz, 4° Kelso, Rueda è 6°. Lunetta, 12°, è il primo degli italiani.

Giro 4/17

Quiles si prende di forza la testa della corsa! Pini completa anche il suo secondo long lap. Piove, ma non così forte da sospensione.

Giro 3/17

  • 1) Kelso
  • 2) Munoz
  • 3) Rueda
  • 4) Quiles
  • 5) Perrone
  • 11) Lunetta
  • 13) Pini
  • 14) Foggia
  • 17) Bertelle

Giro 2/17

Attenzione: piove a Motegi! Kelso al comando, seguito da Munoz e Rueda. Primo long lap per Pini. Grande rimonta di Foggia, partito ultimo: è 15!

Giro 1/17

Grande partenza di Rueda, che mantiene la prima posizione. Poi Kelso e Munoz. Pini è 9°, ma dovrà scontare un doppio long lap penalty. 11° Lunetta, 17° Bertelle.

Nepa coinvolto da una caduta. È ultimo.

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO3!

Giro di ricognizione in corso...

LA GRIGLIA

Griglia Moto3

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Classifica Moto3

Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 11° Pini (che dovrà scontare un doppio long lap penalty)
  • 14° Lunetta
  • 15° Nepa
  • 17° Bertelle
  • 23° Rossi

Carraro out per infortunio.

Meteo

Cielo nuvoloso a Motegi. Temperatura di 26°C.

Almansa e Foggia dal fondo della griglia

Lo spagnolo e l'italiano (rispettivamente 9° e 10°) sono stati penalizzati per guida lenta e saranno costretti a partire dalle ultime posizioni.

Bertelle torna in pista

Bentornato Matteo! Il pilota veneto è stato fuori per 5 mesi a causa della frattura di tibia destra e omero sinistro procuratasi il 6 aprile nel corso di un allenamento.

statistiche

KELSO (3°)

15^ prima fila (7^ quest'anno) per l'australiano che eguaglia Miguel Oliveira e Collin Veijer al 16° posto di sempre in Moto3.

statistiche

PERRONE (2° in griglia)

È la 4^ prima fila in Moto3 per il 17enne pilota catalano che ha scelto di correre sotto la bandiera argentina.

statistiche

RUEDA IN POLE

6^ pole in Moto3 (5^ quest'anno) per il leader del Mondiale: eguaglia Brad Binder, Gabriel Rodrigo, Raúl Fernández, Tony Arbolino al 16° posto di tutti i tempi.

PRIMA FILA MOTO3: Rueda/Perrone/Kelso

LA PISTA

Lunga 4801 metri e larga 15, presenta 14 curve: 6 a sinistra e 8 a destra. Un circuito abbastanza centrato.

Layout Motegi

Il record di Vale

Valentino Rossi - che ha vinto in Giappone nel 2001 (Suzuka) e poi nel 2008 a Motegi, quando si laureò campione del mondo per la sesta volta in top class - detiene il record di podi: 11.

PILLOLE DI STORIA

Con tre vittorie, Loris Capirossi è il co-primatista sul circuito di Motegi insieme a Marc Marquez,  Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa.

La struttura ospita una scuola guida, piste di dirt-track e go-kart, hotel, ristoranti, negozi e soprattutto il Museo della Honda (nella foto), con moto e automobili da competizione di tutte le epoche.

Costruito nel 1997, è stato una tappa fissa nel calendario del Motomondiale dal 1999 al 2019, tornato nel 2022 dopo i due anni di stop per la pandemia.

IL CIRCUITO

Di proprietà della Honda, il complesso sportivo di Motegi si avvale di due circuiti e per questo viene chiamato 'Twin Ring' (doppio anello): un percorso stradale da 4.801 metri e un ovale da 2.493. 

Moto3 alle 4: il programma di oggi su Sky Sport

