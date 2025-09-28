Il leader del Mondiale, oggi al primo match point per la vittoria del titolo, è stato il più veloce con il tempo di 1:43.755. Alle sue spalle Aldeguer e Bezzecchi, apparso in buona forma dopo l'incidente di ieri con Martin, che sarà operato alla clavicola lunedì. Quarto Marini, 5° Alex Marquez, 6° Bagnaia, vincitore della Sprint e in pole a Motegi. Più indietro Morbidelli (11°) e Di Giannantonio (20°). Gara alle 7 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

