Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Indonesia
Fine
Qualifiche 2
  1. 1.A. Fernandez
  2. 2.D. Munoz
  3. 3.J. Kelso
GP Indonesia
Fine
Qualifiche 2
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI

Moto3, GP Indonesia (Mandalika): la gara in diretta live

Sul circuito di Mandalika si parte alle 6 con la Moto3 e Rueda al primo match point mondiale. A seguire la Moto2 alle 7.15 e gran finale alle 9 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sui nostri liveblog

MOTOGP: I RISULTATI DEL WARM UP

LIVE
statistiche

MUNOZ (2° in griglia)

5^ prima fila in Moto3 per lo spagnolo (2^ quest'anno).

Curiosità

Fernandez è l’11° poleman della stagione. L'anno scorso ce ne furono 9. Valore più alto dal 2021 (12).

statistiche

ADRIAN FERNANDEZ IN POLE

  • È la 2^ in Moto3 dopo Sepang ‘24 per l'iberico
  • 4^ prima fila
  • 108^ pole Honda
  • 109^ pole spagnola

PRIMA FILA MOTO3: Fernandez/Munoz/Kelso

Tutto quello che c'è da sapere sul Pertamina Mandalika International Circuit

MotoGP in Indonesia: l'analisi del circuito di Mandalika

MotoGP in Indonesia: l'analisi del circuito di Mandalika

Vai al contenuto

Il layout della tracciato

Il layout della tracciato

La pista

Il tracciato è lungo 4,3 km e largo 15 metri, con 17 curve: 11 a destra e 6 a sinistra.

La struttura - che ha ospitato la MotoGP per la prima volta nel 2022 - ha una capienza di 200mila spettatori. 

Il circuito

Situato nel suggestivo scenario tropicale di Lombok (West Nusa Tenggara), il Pertamina Mandalika International Circuit è stato inaugurato nel novembre del 2021 con la gara finale del Mondiale di Superbike.

MOTOGP: I RISULTATI DEL WARM UP

GP Indonesia, Quartararo il più veloce nel Warm up: i risultati

GP Indonesia, Quartararo il più veloce nel Warm up: i risultati

Vai al contenuto

Moto3 alle 6: il programma di oggi su Sky Sport

Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio d'Indonesia: Moto3 alle 6, Moto2 alle 7.15, gran finale con la top class alle 9. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.