MUNOZ (2° in griglia)
5^ prima fila in Moto3 per lo spagnolo (2^ quest'anno).
Sul circuito di Mandalika si parte alle 6 con la Moto3 e Rueda al primo match point mondiale. A seguire la Moto2 alle 7.15 e gran finale alle 9 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sui nostri liveblog
Fernandez è l’11° poleman della stagione. L'anno scorso ce ne furono 9. Valore più alto dal 2021 (12).
Il tracciato è lungo 4,3 km e largo 15 metri, con 17 curve: 11 a destra e 6 a sinistra.
La struttura - che ha ospitato la MotoGP per la prima volta nel 2022 - ha una capienza di 200mila spettatori.
Situato nel suggestivo scenario tropicale di Lombok (West Nusa Tenggara), il Pertamina Mandalika International Circuit è stato inaugurato nel novembre del 2021 con la gara finale del Mondiale di Superbike.
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio d'Indonesia: Moto3 alle 6, Moto2 alle 7.15, gran finale con la top class alle 9. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.