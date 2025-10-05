Sul circuito di Mandalika si parte alle 6 con la Moto3 e Rueda al primo match point mondiale. A seguire la Moto2 alle 7.15 e gran finale alle 9 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sui nostri liveblog

MOTOGP: I RISULTATI DEL WARM UP