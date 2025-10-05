Il francese della Yamaha è stato il più veloce con il tempo di 1:30.345, 'soffiando' la prima posizione alla Ducati di Marc Marquez per appena 12 centesimi. Terzo il fratello Alex, 6° Marini, 7° Bezzecchi, vincitore della Sprint di sabato e in pole a Mandalika. Bagnaia ha chiuso 17° davanti a Di Giannantonio. Appuntamento con il GP d'Indonesia alle 9 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

