Bruttissimo incidente nel sighting lap della gara di Moto3 in Malesia: il campione del mondo Rueda ha centrato in pieno e sbalzato a terra lo svizzero Dettwiler, ma entrambi i piloti sono coscienti e sono stati trasportati con l'elicottero a Kuala Lumpur. ll via della gara, in programma alle 5, sarà posticipato ancora di diversi minuti. Corsa accorciata a 10 giri. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

