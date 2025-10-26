- 1.D. Almansa
- 2.T. Furusato
- 3.J. Rueda
Moto3, GP Malesia (Sepang), la gara in diretta live: bandiera rossa per incidente
Bruttissimo incidente nel sighting lap della gara di Moto3 in Malesia: il campione del mondo Rueda ha centrato in pieno e sbalzato a terra lo svizzero Dettwiler, ma entrambi i piloti sono coscienti e sono stati trasportati con l'elicottero a Kuala Lumpur. ll via della gara, in programma alle 5, sarà posticipato ancora di diversi minuti. Corsa accorciata a 10 giri. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Entramni i piloti sono stati trasportati con l'elicottero a Kuala Lumpur
L'elicottero è pronto a partire: a bordo dovrebbe esserci Noah Dettwiler
C'è attesa per conoscere le condizioni dei due piloti che, ripetiamo, sono coscienti
L'elicottero è ancora fermo sulla curva dell'impatto
L'ambulanza ha trasportato uno dei due piloti al centro medico
La dinamica dell'incidente
Dettwiler ha rallentato nel corso del sighting lap, forse per un problema tecnico, preso in pieno dalla moto di Rueda che non si è accorto dello stop del collega tra le curve 3 e 4.
Adesso è arrivato un elicottero sul luogo dell'incidente
Si attendono notizie sulle condizioni dei due piloti
La corsa sarà accorciata: durerà 10 giri
La partenza della gara, prevista alle 5, sarà posticipata di diversi minuti
È arrivata l'ambulanza sul luogo dell'incidente
Rueda ha centrato in pieno Dettwiler: i piloti sono coscienti, ma l'incidente è stato davvero brutto
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
Foggia ancora out
Il romano, che aveva saltato la tappa australiana per una polmonite, non correrà nemmeno il GP della Malesia per proseguire il proprio percorso di recupero. A confermarlo è stato lo stesso pilota del team Aspar che, a Sepang, sarà sostituito dallo spagnolo Joel Esteban.
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 4) Pini
- 9) Lunetta
- 18) Bertelle
- 19) Carraro
- 22) Rossi
- 23) Nepa
RUEDA (3°)
Per il campione del mondo è la 17^ prima fila in Moto3 (10^ quest’anno): eguaglia Deniz Öncü e Joel Kelso al 14° posto di tutti i tempi nella classe piccola.
Numeri a cura di Michele Merlino
FURUSATO (2° in griglia)
Quarta prima fila in Moto3 per il giapponese, la prima dall'Indonesia dell'anno scorso.
È la 110^ pole spagnola in Moto3.
Almansa in pole
È la sua seconda pole in Moto3 dopo Catalunya, alla 6^ prima fila in carriera.
PRIMA FILA MOTO3: Almansa/Furusato/Rueda
Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato
MotoGP in Malesia: l'analisi del circuito di SepangVai al contenuto
Il rettilineo di partenza è inferiore al chilometro (circa 920 metri).
LA PISTA
Il circuito è lungo 5.543 metri e largo 16, con 15 curve: 5 a sinistra e 10 a destra.
In Moto3 vittoria di David Alonso, che dedicò il successo a Valencia, colpita da una terribile alluvione. In Moto2 trionfo di Celestino Vietti, tornato in pista dopo l'operazione alla spalla e dominatore in Malesia.
Com'è andata nel 2025
L'anno scorso, Bagnaia annullò il primo match point di Jorge Martin. Dopo uno spettacolare duello nei primi giri, il torinese andò a vincere il GP asiatico davanti allo spagnolo e a Enea Bastianini. Gara interrotta al via per un brutto incidente che coinvolse Miller, Quartararo e Binder, per fortuna tutti illesi.
Il record del 'Dottore'
Il pilota che ha vinto di più in top-class a Sepang è Valentino Rossi, recordman del Gran Premio malese con 6 successi. Segue Dani Pedrosa con tre vittorie; Kenny Roberts Jr, Casey Stoner, Marc Marquez, Francesco Bagnaia e Andrea Dovizioso a due.
Appuntamento fisso del Motomondiale dal 1999 (con le eccezioni del 2020 e 2021, cancellato per il Covid), può ospitare fino a 130mila spettatori.
IL CIRCUITO
Situato a circa 50 km a sud di Kuala Lumpur e progettato dall'ingegnere tedesco Hermann Tilke, il Sepang International Circuit è uno dei più moderni al mondo, con aree di servizio (box e sala stampa) di prima classe e una pista di go-kart omologata FIA.
Bagnaia ha chiuso terzo, più indietro Bezzecchi
GP Malesia, Alex Marquez il più veloce nel Warm up: i risultatiVai al contenuto
LE PREVISIONI METEO PER DOMENICA
Cielo coperto, ma non dovrebbe piovere a Sepang. Anche se in Malesia le sorprese sono sempre dietro l'angolo...
LANCETTE INDIETRO DI UN'ORA
Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre è tornata l'ora solare: il passaggio dall'ora legale è avvenuto alle 3, quando gli orologi sono tornati alle due.
Moto3 alle 5: il programma di oggi su Sky Sport
È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Malesia: Moto3 alle 5, Moto2 alle 6.15, gran finale con la top class alle 8. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.