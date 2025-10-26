Offerte Sky
MotoGP in Malesia: Alex Marquez 1° nel Warm up, 3° Bagnaia, 12° Bezzecchi. Risultati

GP MALESIA

Il catalano del team Gresini è stato il più veloce con il tempo di 1:58.979. Alle spalle di Alex Marquez il compagno di squadra Aldeguer, 3° Bagnaia, vincitore della Sprint e in pole con la Ducati a Sepang. Quarto Morbidelli, 5° Bastianini, 8° Marini, 12° Bezzecchi, 17° Di Giannantonio. Giornata caldissima in Malesia, con temperature oltre i 30 °C.  Gara della top class alle 8, preceduta da Moto3 (alle 5) e Moto2 (6.15): tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GRIGLIA - CLASSIFICA

GP MALESIA: I RISULTATI DEL WARM UP

