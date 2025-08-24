Esplora tutte le offerte Sky
Moto3, GP Ungheria (Balaton Park): la gara in diretta live

Sul circuito di Balaton Park si parte alle 11 con la Moto3 e Maximo Quiles in pole per la prima volta in carriera. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sul nostro liveblog

LIVE
statistiche

PERRONE (2° in griglia)

Seconda prima fila in Moto3 dopo il Red Bull Ring per il 17enne argentino. 

statistiche

Per la Spagna è la 106^ pole in Moto3.

statistiche

Per la KTM è la 103^ pole in Moto3 (14^ quest'anno).

statistiche

QUILES IN POLE

È la 2^ in Moto3 dopo Le Mans per il 17enne di Murcia

PRIMA FILA MOTO3: Quiles/ Perrone/ Piqueras

Il resoconto del Warm up di MotoGP

GP Ungheria: Marc Marquez 1° nel warm up, problemi per Bagnaia: i risultati

Tutto quello che c'è sapere su Balaton Park

MotoGP in Ungheria: storia e caratteristiche del circuito

Il rettilineo più lungo (quello della partenza/arrivo) misura 665 metri.

Il circuito presenta 17 curve, 7 a destra a 10 a sinistra.

LA PISTA

Tortuosa e stretta, lunga 4,08 km e non larghissima: 12 metri.

Layout Balaton Park

Due anni più tardi, il 12 luglio 1992 - sempre sull'Hungaroring - l'ultima volta del Motomondiale in Ungheria: successi di Eddie Lawson in classe 500, doppietta italiana in 250 (1° Luca Cadalora, 2° Loris Reggiani) e vittoria di Alessandro Gramigni in classe 125 (3° Fausto Gresini).

PILLOLE DI STORIA

Il primo Gran Premio d’Ungheria si è svolto il 2 settembre 1990 sull'Hungaroring: vittorie di Michael Doohan in classe 500, di John Kocinski in classe 250 e di Loris Capirossi in classe 125 (3° un altro italiano, Bruno Casanova).

La struttura sorge nell’area occidentale del Paese, a 85 km da Budapest. La capienza dell'impianto è di 120mila spettatori.

IL CIRCUITO

Situato vicino al lago Balaton - il più grande dell'Europa centrale - il circuito è stato inaugurato nel maggio 2023 e in questo weekend ospita per la prima volta in assoluto il Motomondiale.

Moto3 alle 11: il programma di oggi

Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Ungheria: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.