PERRONE (2° in griglia)
Seconda prima fila in Moto3 dopo il Red Bull Ring per il 17enne argentino.
Sul circuito di Balaton Park si parte alle 11 con la Moto3 e Maximo Quiles in pole per la prima volta in carriera. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sul nostro liveblog
Seconda prima fila in Moto3 dopo il Red Bull Ring per il 17enne argentino.
Per la Spagna è la 106^ pole in Moto3.
Per la KTM è la 103^ pole in Moto3 (14^ quest'anno).
È la 2^ in Moto3 dopo Le Mans per il 17enne di Murcia
Il rettilineo più lungo (quello della partenza/arrivo) misura 665 metri.
Il circuito presenta 17 curve, 7 a destra a 10 a sinistra.
Tortuosa e stretta, lunga 4,08 km e non larghissima: 12 metri.
Due anni più tardi, il 12 luglio 1992 - sempre sull'Hungaroring - l'ultima volta del Motomondiale in Ungheria: successi di Eddie Lawson in classe 500, doppietta italiana in 250 (1° Luca Cadalora, 2° Loris Reggiani) e vittoria di Alessandro Gramigni in classe 125 (3° Fausto Gresini).
Il primo Gran Premio d’Ungheria si è svolto il 2 settembre 1990 sull'Hungaroring: vittorie di Michael Doohan in classe 500, di John Kocinski in classe 250 e di Loris Capirossi in classe 125 (3° un altro italiano, Bruno Casanova).
La struttura sorge nell’area occidentale del Paese, a 85 km da Budapest. La capienza dell'impianto è di 120mila spettatori.
Situato vicino al lago Balaton - il più grande dell'Europa centrale - il circuito è stato inaugurato nel maggio 2023 e in questo weekend ospita per la prima volta in assoluto il Motomondiale.
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Ungheria: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.