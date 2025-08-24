Il leader del Mondiale, già vincitore della Sprint di sabato e in pole a Balaton Park, è stato anche il più veloce nel Warm up con il tempo di 1:37.354. Alle spalle del ducatista c'è Aldeguer (Gresini), terza l'Aprilia di Martin. Problemi al cambio per Bagnaia, che rientra ai box dopo 6 minuti e torna in pista con la moto nuova, ultimo in classifica a fine sessione. Gara alle 14 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

