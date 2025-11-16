- 1.A. Fernandez
Moto3, GP Valencia: la gara in diretta live su Sky Sport
Ultima domenica di Motomondiale sul circuito di Valencia. Si parte alle 11 con la Moto3 e Adrian Fernandez in pole position, 4° Lunetta. A seguire la Moto2 per decidere chi tra Moreira e Gonzalez vincerà il campionato e alle 14 il gran finale di stagione con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sui nostri liveblog
METEO
Splende il sole a Valencia, temperatura di 17-18 °C.
I record di Lorenzo e Pedrosa
I piloti che hanno vinto di più in top-class a Valencia sono Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, recordman del Gran Premio spagnolo con 4 successi. Due vittorie per Valentino Rossi, Casey Stoner, Francesco Bagnaia e Marc Marquez.
Il giro record della pista appartiene a Marco Bezzecchi, su Aprilia, stabilito il 15 novembre 2025: 1:28.809 il tempo del pilota romagnolo.
Due curve del circuito portano il nome di due grandi piloti spagnoli: Jorge Martinez Aspar e Angel Nieto.
Sebbene il tracciato sia abbastanza piccolo, l'edificio principale ospita una cinquantina di box e le lunghe tribune che circondano la pista come in uno stadio possono contenere oltre 150mila spettatori.
Il circuito è intitolato al pilota spagnolo Riccardo Tormo, vincitore di due titoli Mondiali nella classe 50, prematuramente scomparso nel 1998.
IL CIRCUITO
Il Gran Premio della Comunità Valenciana è una tappa fissa del Motomondiale dal 1999 e dal 2002 ospita l'ultima gara del campionato ad eccezione del 2020 (quando si corse la penultima) e dell'anno scorso, sostituto da Barcellona dopo la terribile alluvione che si era abbattuta su Valencia.
MotoGP: la classifica del Warm up
GP Valencia, Quartararo il più veloce nel Warm up: i risultati
Moto3 alle 11: il programma di oggi su Sky Sport
È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Valencia, l'ultimo di questa lunghissima stagione: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.