Ultima domenica di Motomondiale sul circuito di Valencia. Si parte alle 11 con la Moto3 e Adrian Fernandez in pole position, 4° Lunetta. A seguire la Moto2 per decidere chi tra Moreira e Gonzalez vincerà il campionato e alle 14 il gran finale di stagione con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sui nostri liveblog