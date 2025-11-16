Il pilota Yamaha è stato il più veloce con il tempo di 1:30.111. Alle sue spalle c'è Alex Marquez, vincitore della Sprint. Terzo Raul Fernandez, 4° Bezzecchi, che scatterà in pole. Poi Di Giannantonio e Acosta, entrambi sul podio nella baby race. Super Warm up di Bulega (11°), più indietro l'altra 'Rossa' di Bagnaia (16°). Splende il sole a Valencia, temperatura di 17-18 °C. Appuntamento con l'ultima gara stagionale alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW

