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MotoGP a Austin: Bezzecchi il più veloce nel Warm up, 2° Marc Marquez, 3° Di Giannantonio

GP USA

Il pilota dell'Aprilia è stato il più veloce con il tempo di 2:01.631. Alle sue spalle Marc Marquez, che in gara dovrà scontare un long lap penalty per via dell'incidente a inizio Sprint con Di Giannantonio, in pole a Austin e terzo nel Warm up. Quarto un ritrovato Bastianini, 5° Toprak, 7° Bagnaia, 8° Marini, 9° Martin, tornato alla vittoria sabato. Appuntamento con il Gran Premio della top class alle 22, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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