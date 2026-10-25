- 1.V. Pratama
- 2.M. Quiles
- 3.J. Kelso
Moto3, la diretta del GP Australia (Phillip Island)
Sul circuito di Phillip Island si parte nella notte italiana con la gara di Moto3, in programma alle 2 (ma potrebbe essere posticipato di qualche minuto per la pioggia). Con il ritorno dell'ora solare e le lancette indietro di un'ora, alle 2.15 sarà il turno della Moto2 e alle 4 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Molto spettacolare: collocato su un terreno ondulato sul ciglio di una scogliera della Victoria, sull'isola di 'Filippo', a 140 km da Melbourne. Il più vicino al Polo Sud dell'intero campionato con 38 gradi di latitudine.
GP STORY
La storia del circuito australiano risale agli Anni Venti quando, ancora senza asfalto, si svilupparono le prime gare automobilistiche. La prima corsa motociclistica fu lanciata nel 1931, ma soltanto verso la metà dei Cinquanta fu costruito un tracciato permanente.
Warm up posticipato per pioggia
Piove a Phillip Island e a causa della scarsa visibilità , che compromette la possibilità di volo dell'elicottero predisposto ai soccorsi, il warm up (inizialmente in programma alle 0.40 ora italiana) è stato posticipato all'1.45. L'appuntamento con la gara resta fissato alle 4.
Moto3 alle 2: il programma di oggi su Sky Sport
È quasi tutto pronto per il Gran Premio d'Australia. Le gare nella notte italiana, che segnerà il ritorno dell'ora solare: Moto3 alle 2, Moto2 alle 2.15, gran finale con la top class alle 4. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.