Sul circuito di Phillip Island si parte nella notte italiana con la gara di Moto3, in programma alle 2 (ma potrebbe essere posticipato di qualche minuto per la pioggia). Con il ritorno dell'ora solare e le lancette indietro di un'ora, alle 2.15 sarà il turno della Moto2 e alle 4 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW