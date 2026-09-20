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Moto3, GP Austria (Spielberg): vittoria di Quiles, 5° Pini

Nona vittoria stagionale per lo spagnolo che nella prossima gara in Giappone potrebbe già vincere il titolo mondiale. Sul podio anche Brian Uriarte e Carpe. Bel 5° posto per Pini, mentre Bertelle chiude 14° dopo una super rimonta, condizionato da un errore in partenza. Carraro 21°. Alle 12.15 la Moto2 e alle 14 il gran finale con la top class, in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

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Nel frattempo... una bella notizia per l'Italia

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statistiche

5° monopolio del podio spagnolo in questa stagione

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

  • URIARTE B. (2°): 5° podio in Moto3
  • CARPE (3°): 11° podio in Moto3 (6° quest'anno) 

Quiles potrebbe vincere il titolo già in Giappone

statistiche

I numeri di Maximo

  • 12^ vittoria in Moto3 (9^ quest'anno)
  • 3^ vittoria consecutiva
  • 22° podio in Moto3 (13° quest'anno, 3° consecutivo) eguaglia Maverick Viñales, Ayumu Sasaki,  al 7° posto di tutti i tempi nella classe piccola
  • Il record stagionale di podi è 15 (Cortese nel 2012)
bandiera a scacchi!

VITTORIA DI QUILES! 2° B. Uriarte, 3° Carpe, 5° Pini

ULTIMO GIRO!

Giro 19/20

  • 1) Quiles
  • 2) Uriarte
  • 3) Carpe
  • 4) O'Shea
  • 5) Pini
  • 15) Bertelle

Giro 18/20

Quiles vola verso la vittoria: Uriarte è troppo distante per poter sperare di riprenderlo. Mentre Pini è salito in 5^posizione: super finale del pilota toscano! 

Giro 16/20

Quiles perde qualcosa: un secondo e mezzo il divario con Uriarte e Carpe. Lontanissimi gli inseguitori, trainati adesso da Esteban. Contatto tra Pratama e Munoz, che finisce a terra. Pini è 9°, Bertelle è velocissimo: 16° e tanti rimpianti...

Giro 14/20

Quiles mantiene un vantaggio di sicurezza su Uriarte e Carpe. A dieci secondi dal trio il 'treno' guidato da Pratama. Pini è 10°, Bertelle risale in 19^posizione.

Giro 12/20

Quiles sembra imprendibile: 2 secondi di gap su Uriarte e Carpe. Quarto un incredibile Munoz, martoriato dalle operazioni (14!), eppure lì tra i migliori! Pini sale in 10^posizione.

Giro 10/20

  • 1) Quiles
  • 2) B, Uriarte
  • 3) Carpe
  • 4) D. Munoz
  • 5) Pratama
  • 13) Pini
  • 23) Carraro
  • 24) Bertelle

A terra Salmela.

Giro 8/20

Almansa se ne va, ma finisce sulla ghiaia! Il '22' aveva mezzo secondo su Quiles e due secondi su Uriarte e Carpe, ma in testa  adesso c'è il leader del Mondiale!

Giro 6/20

Allungano Almansa e Quiles: quasi un secondo e mezzo su Uriarte e Carpe. Seguono Esteban (che dovrà scontare un long lap), Salmela e Dani Munoz. Gli italiani: 16° Pini, 23° Carraro, ultimo Bertelle, condizionato dall'errore in partenza.

Giro 4/20

  • 1) Almansa
  • 2) Quiles
  • 3) Carpe
  • 4) B. Uriarte
  • 5) Esteban
  • 17) Pini
  • 24) Carraro
  • 26) Bertelle

Giro 2/20

Almansa al comando, seguito da Uriarte, Carpe e Quiles. Pini è 18°.

Giro 1/20

Scappano in quattro: Almansa, Uriarte, Carpe e Quiles hanno già un vantaggio di 7 decimi sugli inseguitori.

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO3!

Subito un problema per Bertelle: moto spenta sulla griglia! Partirà dalla pit lane

Giro di ricognizione in corso...

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 5° Matteo Bertelle
  • 18° Guido Pini
  • 26° Nicola Carraro
statistiche

5^ prima fila completa spagnola quest'anno, la prima da Brno (Quiles, Almansa, Carpe).

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

  • ALMANSA (2° in griglia): 13^ prima fila in Moto3, eguaglia Sandro Cortese, Álex Márquez, Raúl Fernández, Daniel Holgado, David Alonso,  al 21° posto di tutti i tempi nella classe piccola
  • CARPE (3° in griglia): 8^ prima fila in Moto3
statistiche

I NUMERI DI URIARTE

  • 2^ pole in Moto3 dopo il Sachsenring
  • 7^ prima fila

Prima fila Moto3: Uriarte B. /Almansa /Carpe

Le caratteristiche del tracciato

Motomondiale a Spielberg: l'analisi del circuito

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COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO

In MotoGP arrivò la sesta doppietta consecutiva Sprint-gara lunga di Marc Marquez, al primo successo in carriera - strano ma vero - sul circuito austriaco. In Moto3 vittoria di Angel Piqueras, in Moto2 successo di Diogo Moreira.

Il rettilineo è di 626 metri, con un dislivello di 65 mt.

Il rettilineo del GP Austria

©Ansa

IL LAYOUT DEL TRACCIATO

La pista è lunga 4,318 Km e larga 13, con 11 curve: 8 a destra e 3 a sinistra

IL LAYOUT DEL TRACCIATO DI SPIELBERG

IL 'TORO'

Il simbolo del Red Bull Ring è, naturalmente, il 'Toro': la grande statua del peso di quasi 70 tonnellate posizionata all'ingresso.

La statua del Toro a Spielberg

©Ansa

PILLOLE DI STORIE

Il circuito della Stiria ha una storia molto complessa: prima di "Red Bull Ring" era chiamato "A1-Ring", ma in origine era per tutti Zeltweg, sinonimo dell’Osterreichring, costruito nel 1969. Nonostante le tante denominazioni... è sempre rimasto lì, con le sue montagne verdi e i 660 metri sopra il livello del mare, tra i più alti del calendario.

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LE ULTIME SUL METEO

Dopo un sabato a tratti nuvoloso, ma che non ha portato piogge sul circuito, i piloti dovrebbero trovare le medesime condizioni anche nella giornata di domenica. Per la gara di MotoGP la temperatura prevista è di circa 24 gradi.

Moto3 alle 11: il programma di oggi su Sky Sport

Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio d'Austria: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.