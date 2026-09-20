5° monopolio del podio spagnolo in questa stagione
Numeri a cura di Michele Merlino
Nona vittoria stagionale per lo spagnolo che nella prossima gara in Giappone potrebbe già vincere il titolo mondiale. Sul podio anche Brian Uriarte e Carpe. Bel 5° posto per Pini, mentre Bertelle chiude 14° dopo una super rimonta, condizionato da un errore in partenza. Carraro 21°. Alle 12.15 la Moto2 e alle 14 il gran finale con la top class, in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
5° monopolio del podio spagnolo in questa stagione
Numeri a cura di Michele Merlino
Quiles vola verso la vittoria: Uriarte è troppo distante per poter sperare di riprenderlo. Mentre Pini è salito in 5^posizione: super finale del pilota toscano!
Quiles perde qualcosa: un secondo e mezzo il divario con Uriarte e Carpe. Lontanissimi gli inseguitori, trainati adesso da Esteban. Contatto tra Pratama e Munoz, che finisce a terra. Pini è 9°, Bertelle è velocissimo: 16° e tanti rimpianti...
Quiles mantiene un vantaggio di sicurezza su Uriarte e Carpe. A dieci secondi dal trio il 'treno' guidato da Pratama. Pini è 10°, Bertelle risale in 19^posizione.
Quiles sembra imprendibile: 2 secondi di gap su Uriarte e Carpe. Quarto un incredibile Munoz, martoriato dalle operazioni (14!), eppure lì tra i migliori! Pini sale in 10^posizione.
A terra Salmela.
Almansa se ne va, ma finisce sulla ghiaia! Il '22' aveva mezzo secondo su Quiles e due secondi su Uriarte e Carpe, ma in testa adesso c'è il leader del Mondiale!
Allungano Almansa e Quiles: quasi un secondo e mezzo su Uriarte e Carpe. Seguono Esteban (che dovrà scontare un long lap), Salmela e Dani Munoz. Gli italiani: 16° Pini, 23° Carraro, ultimo Bertelle, condizionato dall'errore in partenza.
Almansa al comando, seguito da Uriarte, Carpe e Quiles. Pini è 18°.
Scappano in quattro: Almansa, Uriarte, Carpe e Quiles hanno già un vantaggio di 7 decimi sugli inseguitori.
5^ prima fila completa spagnola quest'anno, la prima da Brno (Quiles, Almansa, Carpe).
Numeri a cura di Michele Merlino
In MotoGP arrivò la sesta doppietta consecutiva Sprint-gara lunga di Marc Marquez, al primo successo in carriera - strano ma vero - sul circuito austriaco. In Moto3 vittoria di Angel Piqueras, in Moto2 successo di Diogo Moreira.
Il rettilineo è di 626 metri, con un dislivello di 65 mt.
La pista è lunga 4,318 Km e larga 13, con 11 curve: 8 a destra e 3 a sinistra.
Il simbolo del Red Bull Ring è, naturalmente, il 'Toro': la grande statua del peso di quasi 70 tonnellate posizionata all'ingresso.
Il circuito della Stiria ha una storia molto complessa: prima di "Red Bull Ring" era chiamato "A1-Ring", ma in origine era per tutti Zeltweg, sinonimo dell’Osterreichring, costruito nel 1969. Nonostante le tante denominazioni... è sempre rimasto lì, con le sue montagne verdi e i 660 metri sopra il livello del mare, tra i più alti del calendario.
Dopo un sabato a tratti nuvoloso, ma che non ha portato piogge sul circuito, i piloti dovrebbero trovare le medesime condizioni anche nella giornata di domenica. Per la gara di MotoGP la temperatura prevista è di circa 24 gradi.
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio d'Austria: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.