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MotoGP in Austria: Bezzecchi il più veloce nel warm up, 2° Marc Marquez, 4° Martin

GP AUSTRIA
©Ansa

Il pilota dell'Aprilia è stato il più veloce con il tempo di 1:29.337. Alle sue spalle Marc Marquez e Acosta, scivolato nel finale di warm up. Quarto Martin, vincitore della Sprint e attuale leader del Mondiale, in pole a Spielberg. Decimo Bastianini, 11° Di Giannantonio, 14° Ogura, 15° Bagnaia. Highside di Binder. Giornata soleggiata. Appuntamento alle 14 per il GP d'Austria: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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GP AUSTRIA, I RISULTATI DEL WARM UP

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