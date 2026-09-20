Il pilota dell'Aprilia è stato il più veloce con il tempo di 1:29.337. Alle sue spalle Marc Marquez e Acosta, scivolato nel finale di warm up. Quarto Martin, vincitore della Sprint e attuale leader del Mondiale, in pole a Spielberg. Decimo Bastianini, 11° Di Giannantonio, 14° Ogura, 15° Bagnaia. Highside di Binder. Giornata soleggiata. Appuntamento alle 14 per il GP d'Austria: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICA - GRIGLIA