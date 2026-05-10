Terzo successo stagionale per Quiles che domina anche sulla pista bagnata di Le Mans in una gara accorciata da 20 a 13 giri. Sul podio anche Adrian Fernandez e un ritrovato Matteo Bertelle, tornato grande dopo un anno infernale. Pini chiude 6°, out Carraro. A seguire la Moto2 alle 12.20 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog

GP FRANCIA, LA GARA MOTOGP LIVE