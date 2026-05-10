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Moto3, GP Francia (Le Mans): vittoria di Quiles, 3° Bertelle!

Terzo successo stagionale per Quiles che domina anche sulla pista bagnata di Le Mans in una gara accorciata da 20 a 13 giri. Sul podio anche Adrian Fernandez e un ritrovato Matteo Bertelle, tornato grande dopo un anno infernale. Pini chiude 6°, out Carraro. A seguire la Moto2 alle 12.20 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog

GP FRANCIA, LA GARA MOTOGP LIVE

Rivivi la gara con i nostri HIGHLIGHTS

Bertelle: "Rigrazio la mia famiglia e tutto il mio staff medico per questo recupero incredibile".

Bertelle: "All'inizio dell'ultimo giro ho iniziato a piangere"

Le prime parole del pilota italiano a Sky Sport. Ricordiamo che Matteo si era infortunato il 6 aprile del 2025 in allenamento, rimediando la frattura della tibia destra e dell'omero sinistro. Poi un lunghissimo recupero e il ritorno in pista a Motegi lo scorso settembre.

LA NUOVA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA NUOVA CLASSIFICA DEL MONDIALE
statistiche

BERTELLE (3°)

  • 2° podio in Moto3 a 1 anno, 1 mese e 10 giorni (406) da Austin 2025
statistiche

FERNANDEZ (2°)

  •  9° podio in Moto3 (2° quest'anno): eguaglia Jorge Navarro, Taiyo Furusato al 38° posto di tutti i tempi nella categoria
statistiche

5 podi consecutivi: Quiles miglior sequenza dall’anno scorso: Rueda da Catalunya a Phillip Island.

statistiche

Il record

115 punti dopo 5 GP nuovo record per la Moto3: Quiles batte i 106 di Vinales nel 2013.

statistiche

I numeri di Quiles

  • 6^ vittoria in Moto3 (3^ quest'anno): eguaglia Miguel Oliveira, Jack Miller, Albert Ovejero Arenas, Aròn Canet, Pedro Acosta al 15° posto di tutti i tempi nella classe piccola
  • 14° podio in Moto3 (5° quest'anno, 5° consecutivo) come Danny Kent, Fabio Di Giannantonio al 22° posto di sempre

Com'è andata la gara

Terzo successo stagionale per Maximo Quiles che domina anche sulla pista bagnata di Le Mans in una gara accorciata da 20 a 13 giri. Sul podio anche Adrian Fernandez e un ritrovato Matteo Bertelle, tornato grande dopo un anno infernale. Guido Pini chiude 6°, out Nicola Carraro.

bandiera a scacchi!

VITTORIA DI QUILES! 2° Fernandez, 3° un super Bertelle

Ordine d'arrivo Le Mans

Giro 11/13

Bertelle accorcia a due secondi su Fernandez, mantenendone altrettanti su Pratama. Quiles verso un altro trionfo.

Giro 10/13

Bertelle guadagna ancora qualcosina su Fernandez, distante tre secondi, ma allunga soprattutto sul quarto, Pratama. Sta andando fortissimo Matteo! Pini è sempre 6°.

Giro 8/13

Bertelle sta spingendo tantissimo nel tentativo di riprendere Fernandez, lontano quattro secondi. Gara a sé di Quiles, indisturbato davanti. Pini è 6°. Out Salmela e Rios.

Giro 7/13

  • 1) Quiles
  • 2) A. Fernandez
  • 3) Bertelle
  • 4) Pratama
  • 5) Esteban
  • 6) Pini

Giro 6/13

Bertelle sconta il long lap, ma rientra in terza posizione davanti a Pratama e Pini. Quiles sempre leader. 

Giro 5/13

Quiles sempre in testa, quindi Fernandez e Bertelle, che però dovrà scontare un long lap penalty per taglio di variante! Quarto Pini. Che gara!

Giro 4/13

Quiles al comando, inseguito da Fernandez, Bertelle e Pini! Out Morelli, Kelso, Carpe e Carraro.

Giro 2/13

Quiles sempre davanti, seguito da Fernandez, Morelli e Kelso. Duello Carpe-Bertelle per il 5° posto. Pini è 8°, Carraro 18°.

Giro 1/13

Quiles chiude in testa il primo giro, poi Adrian Fernandez e Morelli. Bertelle è 6°. Subito out Munoz, Uriarte  e Buchanan! 

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO3!

Giro di ricognizione in corso...

Ha smesso di piovere!

I piloti partiranno tutti con le gomme rain

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO

Moto3, GP Francia: highlights qualifiche

Moto3, GP Francia: highlights qualifiche

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La gara di Moto3 inizierà con 5 minuti di ritardo: alle 11.05 (invece delle 11)

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 9° Matteo Bertelle
  • 11° Guido Pini
  • 22° Nicola Carraro

Gara accorciata per la pioggia: ridotta da 20 a 13 giri!

statistiche

Fernandez è il 5° poleman della stagione. L'anno scorso ce ne furono 12.

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

KELSO (3° in griglia)

  • 19^ prima fila in Moto3, la prima da Portogallo 2025
statistiche

QUILES (2° in griglia)

  • 7^ prima fila in Moto3, 2^ quest'anno
statistiche

I NUMERI DI FERNANDEZ

  • 4^ pole in Moto3, la prima da Valencia anno scorso
  • 7^ prima fila
  • 111^ pole Honda in Moto3
  • 116^ pole spagnola

Prima fila Moto3: Adrian Fernandez/Quiles/Kelso

Le caratteristiche del tracciato

La MotoGP riparte da Le Mans: l'analisi del circuito

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Il record di vittorie a Le Mans appartiene a Jorge Lorenzo: 5 successi per il catalano in top class tra il 2009 e il 2016.

Inaugurato nel 1966, il circuito Bugatti misura 4.185 metri (il rettilineo di 674, 13 di larghezza) con 14 curve: 5 a sinistra e 9 a destra. 

Le Mans: layout

Le Mans story

Motomondiale in Francia, sul tracciato ricavato in parte dal mitico 'Circuit de la Sarthe' (dove si svolge la 24 Ore di Le Mans) e un'anima italiana: intitolata all'imprenditore milanese naturalizzato francese Ettore Bugatti, fondatore della storica casa automobilistica.

MOTOGP: I RISULTATI DEL WARM UP

GP Francia, Jorge Martin il più veloce nel Warm up: i risultati

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scende la pioggia

Piove a Le Mans!

Moto3 alle 11: il programma di oggi

Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Francia: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.