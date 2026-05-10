BERTELLE (3°)
- 2° podio in Moto3 a 1 anno, 1 mese e 10 giorni (406) da Austin 2025
Terzo successo stagionale per Quiles che domina anche sulla pista bagnata di Le Mans in una gara accorciata da 20 a 13 giri. Sul podio anche Adrian Fernandez e un ritrovato Matteo Bertelle, tornato grande dopo un anno infernale. Pini chiude 6°, out Carraro. A seguire la Moto2 alle 12.20 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog
Bertelle: "Rigrazio la mia famiglia e tutto il mio staff medico per questo recupero incredibile".
Le prime parole del pilota italiano a Sky Sport. Ricordiamo che Matteo si era infortunato il 6 aprile del 2025 in allenamento, rimediando la frattura della tibia destra e dell'omero sinistro. Poi un lunghissimo recupero e il ritorno in pista a Motegi lo scorso settembre.
5 podi consecutivi: Quiles miglior sequenza dall’anno scorso: Rueda da Catalunya a Phillip Island.
115 punti dopo 5 GP nuovo record per la Moto3: Quiles batte i 106 di Vinales nel 2013.
Terzo successo stagionale per Maximo Quiles che domina anche sulla pista bagnata di Le Mans in una gara accorciata da 20 a 13 giri. Sul podio anche Adrian Fernandez e un ritrovato Matteo Bertelle, tornato grande dopo un anno infernale. Guido Pini chiude 6°, out Nicola Carraro.
Bertelle accorcia a due secondi su Fernandez, mantenendone altrettanti su Pratama. Quiles verso un altro trionfo.
Bertelle guadagna ancora qualcosina su Fernandez, distante tre secondi, ma allunga soprattutto sul quarto, Pratama. Sta andando fortissimo Matteo! Pini è sempre 6°.
Bertelle sta spingendo tantissimo nel tentativo di riprendere Fernandez, lontano quattro secondi. Gara a sé di Quiles, indisturbato davanti. Pini è 6°. Out Salmela e Rios.
Bertelle sconta il long lap, ma rientra in terza posizione davanti a Pratama e Pini. Quiles sempre leader.
Quiles sempre in testa, quindi Fernandez e Bertelle, che però dovrà scontare un long lap penalty per taglio di variante! Quarto Pini. Che gara!
Quiles al comando, inseguito da Fernandez, Bertelle e Pini! Out Morelli, Kelso, Carpe e Carraro.
Quiles sempre davanti, seguito da Fernandez, Morelli e Kelso. Duello Carpe-Bertelle per il 5° posto. Pini è 8°, Carraro 18°.
Quiles chiude in testa il primo giro, poi Adrian Fernandez e Morelli. Bertelle è 6°. Subito out Munoz, Uriarte e Buchanan!
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
Fernandez è il 5° poleman della stagione. L'anno scorso ce ne furono 12.
Numeri a cura di Michele Merlino
Il record di vittorie a Le Mans appartiene a Jorge Lorenzo: 5 successi per il catalano in top class tra il 2009 e il 2016.
Inaugurato nel 1966, il circuito Bugatti misura 4.185 metri (il rettilineo di 674, 13 di larghezza) con 14 curve: 5 a sinistra e 9 a destra.
Motomondiale in Francia, sul tracciato ricavato in parte dal mitico 'Circuit de la Sarthe' (dove si svolge la 24 Ore di Le Mans) e un'anima italiana: intitolata all'imprenditore milanese naturalizzato francese Ettore Bugatti, fondatore della storica casa automobilistica.
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Francia: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.