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MotoGP in Francia (Le Mans): Martin 1° nel Warm up, 12° Bezzecchi, 19° Bagnaia. Risultati

GP FRANCIA

Il pilota dell'Aprilia - già dominatore della Sprint - è stato il più veloce con il tempo di 1:31.506 sulla pista di Le Mans, dove il cielo non promette niente di buono: la pioggia è in agguato sulla Loira. Alle sue spalle Alex Marquez, 3° Fernandez. 12° Bezzecchi, leader del Mondiale. 19° Bagnaia, che scatterà dalla pole. Out Marc Marquez dopo la brutta caduta nella baby race. Gara alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GP FRANCIA, LA GARA LIVE

MOTOGP, GP FRANCIA: I RISULTATI DEL WARM UP

GP Francia, i risultati del warm up

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