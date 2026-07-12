Moto3, la diretta del GP Germania (Sachsenring)
Sul circuito del Sachsenring si parte alle 11 con la Moto3. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog
Giro 1/23
Primo giro da urlo di Uriarte, seguito da Morelli e Carpe. Settimo Bertelle.
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA DI PARTENZA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
Out Almansa
Lo spagnolo, bloccato dalla tonsillite, è tornato a casa per curarsi al meglio.
Carraro penalizzato di 12 posizioni
Il pilota padovano, 22° in qualifica, scatterà dall'ultima casella della griglia: penalizzato di 12 posizioni per guida estremamente lenta nel corso del Q1.
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 7° Matteo Bertelle
- 22° Guido Pini
- 24° Nicola Carraro
- MORELLI (2° in griglia): 1^ prima fila in Moto3 (95° della storia)
- DANISH (3° in griglia): 3^ prima fila in Moto3, la prima dal Mugello
Numeri a cura di Michele Merlino
I numeri di Uriarte
- 1^ pole in Moto3
- 69° poleman nella storia della Moto3
- 28° poleman per la Spagna
- 5^ prima fila
Prima fila Moto3: B. Uriarte/Morelli/Danish
Rettilineo di 700 metri: tutto in salita!
IL LAYOUT DEL TRACCIATO
Non è larghissimo: 12 metri, con 10 curve a sinistra e soltanto 3 a destra. Prima parte molto mista, quasi un 'kartodromo', e la seconda molto veloce.
In Moto2, nel 2025 vittoria di Deniz Öncü. In Moto3, successo di David Muñoz
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO
Nel 2025 in MotoGP il successo è andato - tanto per cambiare - a Marc Marquez, trionfatore al Sachsenring con più di 6 secondi di vantaggio sul fratello Alex. Sul podio anche Pecco Bagnaia.
Il 'regno' di Marc Marquez
Il record di vittorie al Sachsenring appartiene al campione della Ducati: ben 12, di cui 9 in MotoGP, due in Moto2 e una in 125.
Il circuito viene percorso in senso antiorario ed è il più corto tra quelli del Motomondiale con i suoi 3.671 metri di lunghezza.
UN PO' DI STORIA
Fino al 1990 il Sachsenring apparteneva al territorio dell'allora Repubblica Democratica Tedesca e attraversava il centro urbano di Hohenstein-Ernstthal: oggi il circuito sorge alla periferia della cittadina sassone.
MotoGP, i risultati del Warm up
GP Germania, Marc Marquez il più veloce nel Warm up: i risultatiVai al contenuto
Moto3 alle 11: il programma di oggi
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Germania: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale al Sachsenring con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.