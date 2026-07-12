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Moto3, la diretta del GP Germania (Sachsenring)

Sul circuito del Sachsenring si parte alle 11 con la Moto3. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog

LIVE

Giro 1/23

Primo giro da urlo di Uriarte, seguito da Morelli e Carpe. Settimo Bertelle.

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO3!

Giro di ricognizione in corso...

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO

Out Almansa

Lo spagnolo, bloccato dalla tonsillite, è tornato a casa per curarsi al meglio.

Carraro penalizzato di 12 posizioni

Il pilota padovano, 22° in qualifica, scatterà dall'ultima casella della griglia: penalizzato di 12 posizioni per guida estremamente lenta nel corso del Q1.

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 7° Matteo Bertelle
  • 22° Guido Pini
  • 24° Nicola Carraro
statistiche

  • MORELLI (2° in griglia): 1^ prima fila in Moto3 (95° della storia)
  • DANISH (3° in griglia): 3^ prima fila in Moto3, la prima dal Mugello

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

I numeri di Uriarte

  • 1^ pole in Moto3
  • 69° poleman nella storia della Moto3
  • 28° poleman per la Spagna
  • 5^ prima fila

Prima fila Moto3: B. Uriarte/Morelli/Danish

Le caratteristiche del tracciato

MotoGP al Sachsenring: tutti i segreti del circuito

MotoGP al Sachsenring: tutti i segreti del circuito

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Rettilineo di 700 metri: tutto in salita!

IL LAYOUT DEL TRACCIATO

Non è larghissimo: 12 metri, con 10 curve a sinistra e soltanto 3 a destra. Prima parte molto mista, quasi un 'kartodromo', e la seconda molto veloce.

Il layout del circuito

In Moto2, nel 2025 vittoria di Deniz Öncü. In Moto3, successo di David Muñoz

COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO

Nel 2025 in MotoGP il successo è andato - tanto per cambiare - a Marc Marquez, trionfatore al Sachsenring con più di 6 secondi di vantaggio sul fratello Alex. Sul podio anche Pecco Bagnaia.

Il 'regno' di Marc Marquez

Il record di vittorie al Sachsenring appartiene al campione della Ducati: ben 12, di cui 9 in MotoGP, due in Moto2 e una in 125.

Il circuito viene percorso in senso antiorario ed è il più corto tra quelli del Motomondiale con i suoi 3.671 metri di lunghezza.

UN PO' DI STORIA

Fino al 1990 il Sachsenring apparteneva al territorio dell'allora Repubblica Democratica Tedesca e attraversava il centro urbano di Hohenstein-Ernstthal: oggi il circuito sorge alla periferia della cittadina sassone.

MotoGP, i risultati del Warm up

GP Germania, Marc Marquez il più veloce nel Warm up: i risultati

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Moto3 alle 11: il programma di oggi

Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Germania: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale al Sachsenring con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.