Il campione della Ducati, già dominatore nella Sprint e in pole al Sachsenring, è stato il più veloce con il tempo di 1:20.119. Secondo Di Giannantonio, incappato in una brutta caduta nel finale di Warm up, per fortuna senza conseguenze. Terzo Alex Marquez, 7° Bagnaia, 14° Martin, leader del Mondiale. Out Bezzecchi, sotto i ferri per la frattura della clavicola nelle qualifiche. Giornata soleggiata. GP alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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