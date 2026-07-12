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MotoGP in Germania: Marc Marquez il più veloce nel Warm up, 3° Di Giannantonio, 14° Martin

GP GERMANIA

Il campione della Ducati, già dominatore nella Sprint e in pole al Sachsenring, è stato il più veloce con il tempo di 1:20.119. Secondo Di Giannantonio, incappato in una brutta caduta nel finale di Warm up, per fortuna senza conseguenze. Terzo Alex Marquez, 7° Bagnaia, 14° Martin, leader del Mondiale. Out Bezzecchi, sotto i ferri per la frattura della clavicola nelle qualifiche. Giornata soleggiata. GP alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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GP GERMANIA, I RISULTATI DEL WARM UP

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