Moto3, la diretta del GP Giappone (Motegi): primo match point Mondiale per Quiles
Sul circuito di Motegi è in corso la gara di Moto3, con il 'solito' Almansa scattato dalla pole. In Giappone, Quiles ha il suo primo match point per laurearsi campione del mondo. Alle 5.15 sarà il turno della Moto2 e alle 7 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Quiles è incollato ad Almansa: che duello!
ULTIMO GIRO!
Giro 16/17
Quiles stacca Carpe e si mette all'inseguimento solitario di Almansa, distante ora 3-4 decimi. Bertelle all'attacco di Salmela e Uriarte per il 5° posto! Out O'Shea.
Giro 14/17
Almansa tenta l'allungo, ma non decolla: solo mezzo secondo il suo vantaggio su Quiles e Carpe, che intanto fanno a sportellate... Poi Salmela, Uriarte e Bertelle, che proverà a chiudere in top-5!
Giro 12/17
Sono in tre davanti, con un ritmo impossibile per gli altri: Almansa, Carpe e Quiles. A un secondo Salmela, mentre Bertelle (6°) insegue a 3.5. Caduta per Pini: era 17°.
Giro 10/17
- 1) Almansa
- 2) Carpe
- 3) Quiles
- 4) Salmela
- 5) B. Uriarte
- 6) Bertelle
- 18) Pini
8/17
Doppio long lap per Uriarte! Gara buttata per l'attuale leader per un'irregolarità sulla griglia di partenza. Bertelle sta provando a rimanere con i migliori, ma è già lontano quasi 3 secondi dai primi.
Giro 6/17
Il gruppo degli inseguitori ha già ricucito il gap con il trio davanti. Pini risale in 19^posizione.
Giro 5/17
Il terzetto Uriarte-Almansa-Carpe prova a scappare, prendendo mezzo secondo sul gruppetto guidato da Quiles, che include anche Bertelle.
Giro 4/17
- 1) B. Uriarte
- 2) Almansa
- 3) Quiles
- 4) Carpe
- 5) Munoz
- 8) Bertelle
- 21) Pini
Giro 3/17
Uriarte prende il comando della corsa, ma Almansa gli sta appiccicato! Poi Munoz, Quiles e Carpe. Bravo Bertelle a rimanere 'attaccato' ai migliori.
Giro 2/17
Almansa alza il ritmo, ma il treno degli inseguitori lo tallona a due decimi. Bertelle rimane 8°.
Giro 1/17
Almansa mantiene la prima posizione, ma è subito bagarre in testa con Uriarte, Munoz, Quiles e Carpe. Bertelle è 8°, Pini 22°. Super recupero di Esteban, che ha già colmato le 6 posizioni di penalità!
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Esteban e Kelso penalizzati di 6 posizioni
I due piloti sono stati penalizzati di 6 posizioni sulla griglia per non aver rispettato le bandiere gialle durante le sessioni di prove libere.
QUILES CAMPIONE SE... LE COMBINAZIONI
- Ancora 150 punti in palio in questa stagione e primo match point in Moto3 per laurearsi campione per Maximo Quiles che arriva a Motegi con 131 punti di vantaggio
- Quiles sarà iridato in Moto3 se alla fine del GP di Motegi avrà almeno un margine di 150 punti. Al momento la matematica tiene in gioco altri tre piloti: Alvaro Carpe, David Almansa e Brian Uriarte
- Domenica, in caso di vittoria di Quiles in Giappone, lo spagnolo potrebbe chiudere i giochi con Carpe decimo o peggio e con Almansa e Uriarte noni o peggio. Quiles campione anche con un secondo posto, ma con Carpe 15° o peggio e con Almansa e Uriarte 14esimi o peggio
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 5° Matteo Bertelle
- 15° Guido Pini
- BRIAN URIARTE (2° in griglia): 8^ prima fila
- CARPE (3° in griglia): 9^ prima fila
I numeri di Almansa
- 9^ pole in Moto3 (7^ quest'anno): eguaglia Niccolò Antonelli e Enea Bastianini al 4° posto di tutti i tempi nella classe leggera
- 14^ prima fila in Moto3 (7^ quest'anno)
Prima fila Moto3: Almansa/B. Uriarte/Carpe
Le caratteristiche del tracciato
MotoGP in Giappone: l'analisi del circuito di MotegiVai al contenuto
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO
In Moto3 vittoria di David Muñoz, in Moto2 successo di Daniel Holgado.
Rettilineo medio-lungo, inferiore agli 800 metri e per metà in discesa, dove il motore e l'aereodinamica faranno - ovviamente - la differenza nei sorpassi.
IL LAYOUT DEL TRACCIATO
Lungo 4801 metri e largo 15, presenta 14 curve: 6 a sinistra e 8 a destra. Un circuito abbastanza centrato.
La struttura ospita una scuola guida, piste di dirt-track e go-kart, hotel, ristoranti, negozi e soprattutto il Museo della Honda, con moto e automobili da competizione di tutte le epoche.
Costruito nel 1997, è stato una tappa fissa nel calendario del Motomondiale dal 1999 al 2019, tornato nel 2022 dopo i due anni di stop per la pandemia.
GP STORY
Di proprietà della Honda, il complesso sportivo di Motegi si avvale di due circuiti e per questo viene chiamato 'Twin Ring' (doppio anello): un percorso stradale da 4.801 metri e un ovale da 2.493.
METEO
Cielo velato, ma al momento non sono comunque previste piogge. Temperatura di circa 20 gradi.
Moto3 alle 4: il programma di oggi su Sky Sport
È quasi tutto pronto per il Gran Premio del Giappone, in piena notte italiana: Moto3 alle 4, Moto2 alle 5.15 e gran finale con la top class alle 7. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.