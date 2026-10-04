Sul circuito di Motegi è in corso la gara di Moto3, con il 'solito' Almansa scattato dalla pole. In Giappone, Quiles ha il suo primo match point per laurearsi campione del mondo. Alle 5.15 sarà il turno della Moto2 e alle 7 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW