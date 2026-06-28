- 1.M. Quiles
- 2.J. Kelso
- 3.B. Uriarte
Moto3, la diretta del GP Olanda (Assen)
Sul circuito di Assen si parte alle 11 con la Moto3 e Quiles, leader del Mondiale, in pole position. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog
Rettilineo di 500 metri, più corto di altri tracciati come Mugello e Barcellona.
IL LAYOUT DEL TRACCIATO
Il TT Circuit Assen presenta una pista medio-lunga, di 4500 metri, larghezza 14 e con 18 curve: 6 a sinistra e 12 a destra.
In Moto3 successo di José Antonio Rueda. In Moto2 si è imposto Diogo Moreira.
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO
Vittoria di Marc Marquez, che eguagliò Giacomo Agostini al secondo posto della classifica vittorie all-time in top-class. Sul podio di Assen anche Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia.
IL 'DOTTOR' ROSSI
Valentino - che ha vinto 10 volte qui tra tutte le classi, recordman con 8 successi in top-class - non ha (ancora) ricevuto la 'Laurea honoris causa', ma nel 2021 è stato realmente insignito della cittadinanza onoraria di Assen.
ORA DI STORIA
Soprannominato "L'Università della moto" o "La Cattedrale della velocità" per l'alto quoziente di difficoltà del percorso e l'elevata velocità media, il GP di Assen si svolgeva tradizionalmente l'ultimo sabato di giugno. Spostato, dal 2016, all'ultima domenica del mese.
Super Bez nel Warm up
Il leader del Mondiale è stato il più veloce ad Assen con il tempo di 1:31.955. Alle sue spalle Ogura e Bagnaia. Sesto Marc Marquez, 7° Di Giannantonio, 8° Raul Fernandez, vincitore della Sprint di sabato. 11° Martin, che scatterà in pole. Giornata soleggiata, ma temperature più basse dopo il temporale che si è abbattuto in Olanda la scorsa notte.
GP Olanda, Bezzecchi il più veloce nel Warm up: i risultatiVai al contenuto
Moto3 alle 11: il programma di oggi
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio d'Olanda: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale ad Assen con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.