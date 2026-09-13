Moto3, la diretta del GP San Marino a Misano
Sul circuito di Misano in pista la Moto3 con il 'solito' Almansa in pole. Alle 12.15 sarà il turno della Moto2 e alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Giro 12/20
- 1) Almansa
- 2) Uriarte
- 3) Quiles
- 4) Bertelle
- 5) Salmela
- 18) Pini
Giro 11/20
Uriarte supera Quiles e si prende la seconda piazza alle spalle di Almansa. Il quartetto con Bertelle perde ancora: 3 secondi di ritardo.
Giro 10/20
Il terzetto davanti allunga ancora: oltre due secondi sul trenino guidato da Bertelle, 4°. Pini è 17°.
Giro 9/20
Gruppo leader spezzato in due adesso: Almansa, Quiles e Uriarte hanno preso un secondo e mezzo a Kelso, Bertelle, Salmela e Perrone.
Giro 8/20
- 1) Almansa
- 2) Quiles
- 3) Urtiarte
- 4) Kelso
- 5) Bertelle
- 16) Pini
Giro 7/20
Sale a 4 secondi il divario tra il gruppo di testa e tutti gli altri.
Giro 6/20
Almansa sempre a dettare il ritmo, ma sta arrivando Quiles... Bertelle sale in 5^posizione! Pini è 18°.
Giro 5/20
Aumenta il vantaggio dei primi sette: oltre un secondo e mezzo sul resto della truppa!
Giro 4/20
- 1) Almansa
- 2) Uriarte
- 3) Quiles
- 4) Perrone
- 5) Kelso
- 6) Bertelle
- 19) Pini
Caduta per Carpe
Giro 3/20
I primi sette provano a scavare un solco: sono Almansa, Uriarte, Perrone, Quiles, Kelso, Bertelle e Salmela. Il secondo 'treno' insegue a mezzo secondo.
Giro 2/20
Almansa sempre al comando, con Uriarte e Perrone negli scarichi. Bertelle non si schioda dalla 6^posizione.
Giro 1/20
Almansa mantiene la prima posizione, tallonato da B. Uriarte, Perrone e Quiles. Bertelle è 6°, Pini 19°. Caduta per Carraro.
Quiles correrà con la doppia hard, come Adrian Fernandez. Soft per gli altri
Giro di ricognizione in corso...
La griglia di partenza
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 6° Matteo Bertelle
- 18° Guido Pini
- 24° Nicola Carraro (penalizzato, scatterà dal fondo della griglia)
Carpe penalizzato di 12 posizioni: scatterà 21°
- URIARTE B. (2° in griglia): 6^ prima fila in Moto3 (6^ quest'anno)
- KELSO (3°): 22^ prima fila, 4^ quest'anno. Eguaglia Maverick Viñales e Ayumu Sasaki al 5° posto di sempre in Moto3
Numeri a cura di Michele Merlino
Per KTM è la 120^ pole in Moto3 (13^ quest'anno)
I numeri di Almansa
- 8^ pole in Moto3 (6^ quest'anno), come Jack Miller, Ayumu Sasaki al 6° posto di tutti i tempi nella classe piccola
- 12^ prima fila in Moto3 (5^ quest'anno)
Prima fila Moto3: Almansa/Uriarte B./Kelso
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO
In Moto3 vittoria di José Antonio Rueda, in Moto2 di Celestino Vietti.
IL LAYOUT DEL TRACCIATO
Lungo 4226 metri, largo 12 e con un rettilineo di 430 mt., il 'Misano World Circuit' presenta 16 curve: 10 a destra e 6 a sinistra.
Nel ricordo di Simoncelli
Da quel lontano 1972, le curve del Tramonto, della Quercia, del Carro entreranno per sempre nell'epica del Motomondiale; fino ad oggi, che il tracciato di Misano è intitolato a Marco Simoncelli e ospita il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.
MISANO STORY
Disegnato dall'ingegner Cavazzuti e realizzato con la 'supervisione' di Enzo Ferrari, venne collaudato nel 1972 e chiamato "Circuito Internazionale Santamonica".
Meteo
Giornata soleggiata sulla Riviera romagnola, temperatura attuale di 23°C.
Moto3 alle 11: il programma di oggi su Sky Sport
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.