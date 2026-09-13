Il pilota dell'Aprilia, che scatterà in pole a Misano, è stato il più veloce con il tempo di 1:30.835. Secondo Marc Marquez, vincitore della Sprint di sabato. Terzo Moreira, 8° Bagnaia, 12° Di Giannantonio, che oggi festeggia i suoi 200 Gran Premi. Martin, leader del Mondiale, ha chiuso 20°. Giornata soleggiata sulla Riviera romagnola. Appuntamento alle 14 per il GP San Marino: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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