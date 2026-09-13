Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

MotoGP a Misano: Bezzecchi il più veloce nel warm up, 2° Marc Marquez, 20° Martin

GP SAN MARINO
©Getty

Il pilota dell'Aprilia, che scatterà in pole a Misano, è stato il più veloce con il tempo di 1:30.835. Secondo Marc Marquez, vincitore della Sprint di sabato. Terzo Moreira, 8° Bagnaia, 12° Di Giannantonio, che oggi festeggia i suoi 200 Gran Premi. Martin, leader del Mondiale, ha chiuso 20°. Giornata soleggiata sulla Riviera romagnola. Appuntamento alle 14 per il GP San Marino: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY

GP SAN MARINO, I RISULTATI DEL WARM UP

GP Misano, risultati del warm up

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Marquez: "Libro Valentino Rossi? Forse lo leggerò"

MotoGp

Il prossimo 10 novembre uscirà "La mia storia", l’autobiografia di Valentino Rossi scritta...

Warm up: 1° Bezzecchi, 2° Marc Marquez, 20° Martin

GP SAN MARINO

Il pilota dell'Aprilia, che scatterà in pole a Misano, è stato il più veloce con il tempo di...

Moto3, sorpresa Snipers: arriva Da Costa

mercato piloti

Il francese debutterà nel motomondiale con la squadra italiana nel 2027

Bagnaia: "Mi sento umiliato, questo mio massimo"

13° posto

Un'altra giornata complicata per Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati, che ha chiuso le qualifiche con...

Diggia: "Per il GP vorrei una mossa alla Vale"

VR46

Fabio Di Giannantonio chiude 4° nella Sprint di Misano: "Ero molto al limite sull'anteriore, come...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS