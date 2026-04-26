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Moto 3, GP Spagna (Jerez): vittoria di Quiles, fuori i tre italiani

Sul circuito di Jerez arriva la 5^ vittoria di Quiles in Moto3, la seconda in questa stagione per il leader del Mondiale. Sul podio anche Adrian Fernandez e Munoz, tornato grande dopo mesi costellati da guai fisici. Fuori i tre italiani Bertelle, Pini e Carraro, finiti tutti a terra. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, LA GARA LIVE

Rivivi la gara con i nostri HIGHLIGHTS

LA NUOVA CLASSIFICA DEL MONDIALE DI MOTO3

LA NUOVA CLASSIFICA DEL MONDIALE DI MOTO3
statistiche

21^ gara a punti consecutiva per Quiles, ad una lunghezza dalla sequenza record assoluta di David Alonso (Qatar ’23 - Barcellona ’24).

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

Curiosità

Primo monopolio del podio spagnolo da Motegi 2025 (Munoz, Rueda, Quiles). Per la seconda volta dopo il 2022 (Guevara, Sergio Garcia, Masia) gli spagnoli monopolizzano il podio in Moto3 a Jerez.

Commovente la gara di Munoz, sul podio dopo mesi terribili, sottoposto a sette operazioni per tornare in sella.

statistiche

MUNOZ (3°): 17° podio (il primo da Motegi anno scorso): eguaglia Aròn Canet,  al 14° posto di tutti i tempi in Moto3.

statistiche

FERNANDEZ (2°): 8° podio in Moto3, il primo da Valencia anno scorso.

statistiche

KTM: 115^ vittoria in Moto3 (3^ quest'anno)

statistiche

I numeri di Quiles

  • 5^ vittoria in Moto3 (2^ quest'anno): eguaglia Sandro Cortese, Lorenzo Dalla Porta, Angel Piqueras al 20° posto di tutti i tempi nella classe piccola
  • 13° podio in Moto3 (4° quest'anno, 4° consecutivo) come Miguel Oliveira, Deniz Öncü, Izan Guevara al 24° posto di sempre

Tutti fuori gli italiani: niente da fare per Bertelle, Pini e Carraro

bandiera a scacchi!

VITTORIA DI QUILES! 2° Fernandez, 3° Munoz

Top ten

ULTIMO GIRO!

Giro 18/19

  • 1)  Quiles
  • 2)  Morelli
  • 3) A. Fernandez
  • 4) Munoz
  • 5) Pratama
  • 6) Carpe
  • 7) Perrone
  • 8) Esteban
  • 9) Uriarte
  • 10) Rios

Giro 17/19

Ci aspetta un finale infuocato! Saranno in quattro a giocarsi vittoria e podio: Quiles, Munoz, Adrian Fernandez e Morelli. 

Bertelle torna definitivamente ai box

Giro 15/19

  • 1)  Quiles
  • 2)  Munoz
  • 3) A. Fernandez
  • 4) Morelli
  • 5) Pratama
  • 6) Carpe
  • 7) Perrone
  • 8) Esteban
  • 9) Uriarte
  • 10) Rios

Giro 13/19

Morelli prova a riprendere il trio al comando, lontani adesso un secondo dall'argentino.

Giro 11/19

Ritmo infernale del terzetto davanti: Fernandez, Quiles e Munoz hanno già un vantaggio di oltre due secondi sul resto del gruppo, guidato da Morelli.

Giro 9/19

Fuori anche Carraro! Incredibile: tutti gli italiani già fuori gioco dopo appena 10 giri.

Giro 8/19

  • 1) A. Fernandez
  • 2) Quiles
  • 3) Munoz
  • 4) Perrone
  • 5) Morelli

Caduto Pini!

Giro 7/19

Fernandez passa in testa! Ma Quiles e Munoz non mollano.

Giro 6/19

Errore di Quiles: Fernandez è in agguato! Rientra sui primi anche Munoz. Pini sale al 15° posto.

Giro 5/19

Quiles mantiene la prima posizione, tallonato da Adrian Fernandez che ha superato Munoz. 

Nessuna penalità per Adrian Fernandez

Adrian Fernandez under investigation per il contatto con Bertelle,  tornato in pista dopo 3 giri ai box. Gli hanno cambiato la manopola del gas e la carenatura.

Giro 3/19

  • 1) Quiles
  • 2) Munoz
  • 3) A. Fernandez
  • 4) Carpe
  • 5) Perrone
  • 19) Pini

Giro 2/19

Quiles ancora davanti, 2° Esteban, 3° Munoz. Pini guadagna una posizione (20°).

Quiles al comando, poi Esteban, Munoz e Carpe. Pini è 21°. 

Giro 1/19

Subito a terra Bertelle dopo un contatto con Adrian Fernandez! Era 9°, il migliore italiano in griglia...

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO3!

Giro di ricognizione in corso...

La gara in diretta su Sky Sport

È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Spagna: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

La griglia di partenza

La griglia di partenza

La classifica del Mondiale

La classifica del Mondiale

Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 9° Matteo Bertelle
  • 21° Guido Pini
  • 25° Nicola Carraro
statistiche

Altri numeri

  • Seconda prima fila completa spagnola quest’anno dopo Buriram.
  • 4 poleman diversi (Almansa, Esteban, Carpe, Quiles) nei primi 4 GP per la prima volta dal 2022 (Sasaki, Tatay, Sergio Garcia, Migno).
  • Prima fila completa spagnola a Jerez in Moto3 per la prima volta dal 2022 (Guevara, Sergio Garcia, Masia)

Statistiche a cura di Michele Merlino

statistiche

CARPE (3° in griglia): 6^ prima fila in Moto3 (3^ quest'anno)

MUNOZ (2° in griglia): 6^ prima fila in Moto3, la prima da Indonesia 2025.

statistiche

KTM: 111^ pole in Moto3

statistiche

QUILES: 3^ pole in Moto3 dopo Le Mans e Balaton Park 2025 (6^ prima fila).

Prima fila Moto3: Quiles/Munoz/Carpe

Le caratteristiche del tracciato

MotoGP in Spagna: l'analisi del circuito di Jerez

MotoGP in Spagna: l'analisi del circuito di Jerez

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Il circuito è lungo 4.423 metri, largo 11, con 13 curve: 5 a sinistra e 8 a destra.

Jerez è stato teatro di duelli passati alla storia e decisi all'ultima curva: indimenticabile la sfida tra Mick Doohan e Alex Criville nel 1996 e soprattutto quella del 2005 tra Sete Gibernau e Valentino Rossi, recordman del tracciato con 7 successi. 

In quell'anno il compianto pilota e manager romagnolo stravinse con la Garelli il suo secondo titolo mondiale, conquistando 10 vittorie consecutive sulle 11 prove previste dal calendario di quella stagione.

Nella gara del debutto - il 26 aprile del 1987 - successi di Wayne Gardner (nella classe 500), Martin Wimmer (250) e Fausto Gresini (125)

Il circuito andaluso di Jerez - intitolato dal 2018 alla memoria di Angel Nieto - è un 'must' del Motomondiale. Costruito nel 1986, ha ospitato il suo primo Grand Prix l'anno successivo e si è sempre disputato dal 1989 a oggi.

MotoGP: i risultati del Warm up

GP Spagna, Alex Marquez il più veloce nel Warm up: i risultati

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METEO

Splende il sole a Jerez dopo la pioggia di sabato, caduta soprattutto durante la Sprint Race.

Moto3 alle 11: il programma di oggi

Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Spagna: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.