21^ gara a punti consecutiva per Quiles, ad una lunghezza dalla sequenza record assoluta di David Alonso (Qatar ’23 - Barcellona ’24).
Numeri a cura di Michele Merlino
Sul circuito di Jerez arriva la 5^ vittoria di Quiles in Moto3, la seconda in questa stagione per il leader del Mondiale. Sul podio anche Adrian Fernandez e Munoz, tornato grande dopo mesi costellati da guai fisici. Fuori i tre italiani Bertelle, Pini e Carraro, finiti tutti a terra. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
21^ gara a punti consecutiva per Quiles, ad una lunghezza dalla sequenza record assoluta di David Alonso (Qatar ’23 - Barcellona ’24).
Numeri a cura di Michele Merlino
Primo monopolio del podio spagnolo da Motegi 2025 (Munoz, Rueda, Quiles). Per la seconda volta dopo il 2022 (Guevara, Sergio Garcia, Masia) gli spagnoli monopolizzano il podio in Moto3 a Jerez.
Commovente la gara di Munoz, sul podio dopo mesi terribili, sottoposto a sette operazioni per tornare in sella.
MUNOZ (3°): 17° podio (il primo da Motegi anno scorso): eguaglia Aròn Canet, al 14° posto di tutti i tempi in Moto3.
FERNANDEZ (2°): 8° podio in Moto3, il primo da Valencia anno scorso.
KTM: 115^ vittoria in Moto3 (3^ quest'anno)
Ci aspetta un finale infuocato! Saranno in quattro a giocarsi vittoria e podio: Quiles, Munoz, Adrian Fernandez e Morelli.
Morelli prova a riprendere il trio al comando, lontani adesso un secondo dall'argentino.
Ritmo infernale del terzetto davanti: Fernandez, Quiles e Munoz hanno già un vantaggio di oltre due secondi sul resto del gruppo, guidato da Morelli.
Fuori anche Carraro! Incredibile: tutti gli italiani già fuori gioco dopo appena 10 giri.
Caduto Pini!
Fernandez passa in testa! Ma Quiles e Munoz non mollano.
Errore di Quiles: Fernandez è in agguato! Rientra sui primi anche Munoz. Pini sale al 15° posto.
Quiles mantiene la prima posizione, tallonato da Adrian Fernandez che ha superato Munoz.
Adrian Fernandez under investigation per il contatto con Bertelle, tornato in pista dopo 3 giri ai box. Gli hanno cambiato la manopola del gas e la carenatura.
Quiles ancora davanti, 2° Esteban, 3° Munoz. Pini guadagna una posizione (20°).
Quiles al comando, poi Esteban, Munoz e Carpe. Pini è 21°.
Subito a terra Bertelle dopo un contatto con Adrian Fernandez! Era 9°, il migliore italiano in griglia...
È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Spagna: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.
Statistiche a cura di Michele Merlino
CARPE (3° in griglia): 6^ prima fila in Moto3 (3^ quest'anno)
MUNOZ (2° in griglia): 6^ prima fila in Moto3, la prima da Indonesia 2025.
KTM: 111^ pole in Moto3
QUILES: 3^ pole in Moto3 dopo Le Mans e Balaton Park 2025 (6^ prima fila).
Il circuito è lungo 4.423 metri, largo 11, con 13 curve: 5 a sinistra e 8 a destra.
Jerez è stato teatro di duelli passati alla storia e decisi all'ultima curva: indimenticabile la sfida tra Mick Doohan e Alex Criville nel 1996 e soprattutto quella del 2005 tra Sete Gibernau e Valentino Rossi, recordman del tracciato con 7 successi.
In quell'anno il compianto pilota e manager romagnolo stravinse con la Garelli il suo secondo titolo mondiale, conquistando 10 vittorie consecutive sulle 11 prove previste dal calendario di quella stagione.
Nella gara del debutto - il 26 aprile del 1987 - successi di Wayne Gardner (nella classe 500), Martin Wimmer (250) e Fausto Gresini (125).
Il circuito andaluso di Jerez - intitolato dal 2018 alla memoria di Angel Nieto - è un 'must' del Motomondiale. Costruito nel 1986, ha ospitato il suo primo Grand Prix l'anno successivo e si è sempre disputato dal 1989 a oggi.
Splende il sole a Jerez dopo la pioggia di sabato, caduta soprattutto durante la Sprint Race.
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Spagna: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.