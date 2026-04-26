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MotoGP in Spagna (Jerez): Alex Marquez il più veloce nel Warm up, 2° Marc, 3° Diggia

GP SPAGNA
©Ansa

Il pilota del team Gresini è stato il più veloce con il tempo di 1:37.234 sulla pista di Jerez, dov'è tornato a splendere il sole. Alle spalle di Alex il fratello Marc, vincitore della Sprint 'bagnata' di sabato e in pole sul tracciato andaluso. Terzo Di Giannantonio, 4° Bezzecchi, attuale leader del Mondiale. Sesto Bastianini, 7° Martin, 11° Bagnaia. Appuntamento con il Gran Premio della top class alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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