Per Quiles è la 18^ gara a punti consecutiva, 3^ sequenza di tutti i tempi dopo:
- David Alonso 22 nel 2023-2024
- Dani Hogado 20 nel 2023-2024
Sul circuito di Buriram arriva la prima vittoria in carriera per Almansa, che brucia Quiles al fotofinish. Sul podio anche Perrone. Quinto posto per Pratama, al debutto. Male gli italiani: Pini cade al 3° giro e chiude 20°, Carraro 23°, out Bertelle. A seguire la Moto2 alle 7.15 e gran finale alle 9 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Per Quiles è la 18^ gara a punti consecutiva, 3^ sequenza di tutti i tempi dopo:
3 millesimi tra vincitore e secondo: eguagliato l’arrivo più serrato di sempre: Phillip Island 2013: vincitore Alex Rins, 2° Vinales.
Numeri a cura di Michele Merlino
10° podio in Moto3 per Quiles, al 33° posto di tutti i tempi.
113^ vittoria in Moto3 per KTM.
Prima vittoria in Moto3 per Almansa e primo podio al 46° GP.
Sul circuito di Buriram arriva la prima vittoria in carriera per Almansa, che brucia Quiles al fotofinish. Sul podio anche Perrone. Quinto posto per Pratama, al debutto. Male gli italiani: Pini cade al 3° giro e chiude 20°, Carraro 23°, out Bertelle.
Almansa e Quiles si preparano al duello finale. Lontanissimi Carpe, Fernandez, Perrone, Morelli e Pratama che si giocheranno il terzo posto.
Almansa e Quiles si alternano in testa, facendo il vuoto: Carpe, Perrone, Fernandez e Pratama inseguono a 5 secondi. Bertelle è 20°.
Track limits warning per Pratama
Almansa e Quiles allungano ancora, ma che gara del debuttante Pratama: l'indonesiano è il primo inseguitore della coppia a quasi due secondi. Poi Carpe, Perrone e Fernandez. Bertelle è 21°.
Almansa sempre al comando, tallonato da Quiles. A otto decimi Fernandez e Pratama, Carpe scivola in 5^posizione. Bertelle sale in 20^posizione.
Almansa e Quiles staccano di mezzo secondo Fernandez e Carpe. Caduta di Pini: il toscano è ripartito, ma gara compromessa. Out anche Buchanan.
Davanti provano già a scappare, sono un quartetto: Almansa, Quiles, Fernandez e Carpe. Brutta caduta per Yamanaka, era 5°. Pini sale in 10^ posizione.
Almansa, scattato dalla pole, mantiene la prima posizione. Seguono Quiles, Fernandez e Carpe. Pini è 11°.
Temperatura bollente a Buriram: 56 °C sull'asfalto!
FERNANDEZ (3° in griglia): 6^ prima fila in Moto3.
CARPE (2° in griglia): 4^ prima fila in Moto3.
Per la KTM è la 111^ pole in Moto3.
È la terza in Moto3 (2 negli ultimi 3 GP), 8^ prima fila per lo spagnolo.
Lunga 4.554 metri e larga 12, con 12 curve: 5 a sinistra e 7 a destra. Rettilineo partenza/arrivo di un chilometro.
Fabio Di Giannantonio, Albert Arenas, Dennis Foggia, David Alonso (due volte) e Rueda trionfatori in Moto3.
Successi di Pecco, Luca Marini, Tony Arbolino, Fermin Aldeguer, Ogura e Manuel Gonzalez in Moto2.
Sei edizioni finora al Chang International Circuit, nel 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 e 2025: in MotoGP tre le vittorie di Marc Marquez, una di Miguel Oliveira, Jorge Martin e Bagnaia in top-class.
La zona è caratterizzata dal tipico clima del sud est asiatico, caldo e umido. La capienza massima è di 100mila persone.
Disegnato dall'architetto tedesco Herman Tilke e 'griffato' Chang, la tipica birra thailandese, il circuito è stato costruito nel 2014 ed è situato a circa 410 km a nord est da Bangkok, nella località di Buriram, il cui nome nella lingua locale significa "città della felicità".
Raul Fernandez è stato il più veloce con il tempo di 1:29.645, ma il pilota Trackhouse ha accusato un dolore alla spalla a causa di un brusco movimento in scia e sarà visitato in clinica mobile. Seguono Di Giannantonio, Marc e Alex Marquez. Sesto Bezzecchi, che scatterà in pole nella caldissima Buriram (la temperatura è già di 32°). Settimo Marini, 8° Bagnaia, 9° Acosta, vincitore della Sprint.
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Thailandia: Moto3 alle 6 di questa mattina, Moto2 alle 7.15, gran finale con la top class alle 9. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.