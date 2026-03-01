Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Thailandia
Fine
Gara
D. AlmansaGAR
1°
M. QuilesMAR
2°
V. PerronePER
3°
GP Thailandia
Fine
Gara
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI

Moto3, GP Thailandia: Almansa vince a Buriram, 2° Quiles, 3° Perrone

Sul circuito di Buriram arriva la prima vittoria in carriera per Almansa, che brucia Quiles al fotofinish. Sul podio anche Perrone. Quinto posto per Pratama, al debutto. Male gli italiani: Pini cade al 3° giro e chiude 20°, Carraro 23°, out Bertelle. A seguire la Moto2 alle 7.15 e gran finale alle 9 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

GP THAILANDIA, LA GARA MOTOGP LIVE

GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA DI MOTO3 (VIDEO)

L'ordine d'arrivo

Ordine d'arrivo
statistiche

Per Quiles è la 18^ gara a punti consecutiva, 3^ sequenza di tutti i tempi dopo:

  • David Alonso 22 nel 2023-2024
  • Dani Hogado 20 nel 2023-2024
statistiche

3 millesimi tra vincitore e secondo: eguagliato l’arrivo più serrato di sempre: Phillip Island 2013: vincitore Alex Rins, 2° Vinales.

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

10° podio in Moto3 per Quiles, al 33° posto di tutti i tempi.

statistiche

113^ vittoria in Moto3 per KTM.

statistiche

Prima vittoria in Moto3 per Almansa e primo podio al 46° GP.

Com'è andata la gara

Sul circuito di Buriram arriva la prima vittoria in carriera per Almansa, che brucia Quiles al fotofinish. Sul podio anche Perrone. Quinto posto per Pratama, al debutto. Male gli italiani: Pini cade al 3° giro e chiude 20°, Carraro 23°, out Bertelle.

bandiera a scacchi!

VINCE ALMANSA IN VOLATA! 2° Quiles, 3° Perrone

ULTIMO GIRO!

Giro 17/19

Almansa e Quiles si preparano al duello finale. Lontanissimi Carpe, Fernandez, Perrone, Morelli e Pratama che si giocheranno il terzo posto. 

Giro 15/19

  • 1) Almansa
  • 2) Quiles
  • 3) Fernandez
  • 4) Perrone
  • 5) Pratama
  • 20) Bertelle

Giro 13/19

Almansa e Quiles si alternano in testa, facendo il vuoto: Carpe, Perrone, Fernandez e Pratama inseguono a  5 secondi. Bertelle è 20°.

Giro 11/19

  • 1) Almansa
  • 2) Quiles
  • 3) Pratama
  • 4) Carpe
  • 5) Perrone
  • 6) Fernandez
  • 7) Uriarte
  • 8) Morelli
  • 9) O'Gorman
  • 10) Munoz
  • 20) Bertelle
  • 22) Carraro

Track limits warning per Pratama

Giro 9/19

Almansa e Quiles allungano ancora, ma che gara del debuttante Pratama: l'indonesiano è il primo inseguitore della coppia a quasi due secondi. Poi Carpe, Perrone e Fernandez. Bertelle è 21°. 

Giro 7/19

Almansa sempre al comando, tallonato da Quiles. A otto decimi Fernandez e Pratama, Carpe scivola in 5^posizione. Bertelle sale in 20^posizione.

Giro 5/19

  • 1) Almansa
  • 2) Quiles
  • 3) A. Fernandez
  • 4) Carpe
  • 5) Pratama
  • 21) Bertelle
  • 23) Carraro

Giro 3/19

Almansa e Quiles staccano di mezzo secondo Fernandez e Carpe. Caduta di Pini: il toscano è ripartito, ma gara compromessa. Out anche Buchanan.

Giro 2/19

Davanti provano già a scappare, sono un quartetto: Almansa, Quiles, Fernandez e Carpe. Brutta caduta per Yamanaka, era 5°. Pini sale in 10^ posizione.

Giro 1/19

Almansa, scattato dalla pole, mantiene la prima posizione. Seguono Quiles, Fernandez e Carpe. Pini è 11°.

si parte!

VIA AL MONDIALE 2026 DELLA MOTO3!

Giro di ricognizione in corso...

Temperatura bollente a Buriram: 56 °C sull'asfalto! 

Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 9) Pini
  • 21) Bertelle
  • 24) Carraro

FERNANDEZ (3° in griglia): 6^ prima fila in Moto3.

CARPE (2° in griglia): 4^ prima fila in Moto3.

Per la KTM è la 111^ pole in Moto3.

ALMANSA IN POLE

È la terza in Moto3 (2 negli ultimi 3 GP), 8^ prima fila per lo spagnolo.

Prima fila Moto3: Almansa / Carpe / Fernandez

Le caratteristiche del tracciato spiegate da Mauro Sanchini

La MotoGP 2026 si apre in Thailandia: l'analisi del circuito di Buriram

La MotoGP 2026 si apre in Thailandia: l'analisi del circuito di Buriram

Vai al contenuto

La pista

Lunga 4.554 metri e larga 12, con 12 curve: 5 a sinistra e 7 a destra. Rettilineo partenza/arrivo di un chilometro.

Fabio Di Giannantonio, Albert Arenas, Dennis Foggia, David Alonso (due volte) e Rueda trionfatori in Moto3

Successi di Pecco, Luca Marini, Tony Arbolino, Fermin Aldeguer, Ogura e Manuel Gonzalez in Moto2.

Un po' di storia

Sei edizioni finora al Chang International Circuit, nel 2018, 2019, 2022,  2023, 2024 e 2025: in MotoGP tre le vittorie di Marc Marquez, una di Miguel Oliveira, Jorge Martin e Bagnaia in top-class. 

La zona è caratterizzata dal tipico clima del sud est asiatico, caldo e umido. La capienza massima è di 100mila persone.

Il circuito

Disegnato dall'architetto tedesco Herman Tilke e 'griffato' Chang, la tipica birra thailandese, il circuito è stato costruito nel 2014 ed è situato a circa 410 km a nord est da Bangkok, nella località di Buriram, il cui nome nella lingua locale significa "città della felicità". 

MOTOGP: I RISULTATI DEL WARM UP

Raul Fernandez è stato il più veloce con il tempo di 1:29.645, ma il pilota Trackhouse ha accusato un dolore alla spalla a causa di un brusco movimento in scia e sarà visitato in clinica mobile. Seguono Di Giannantonio, Marc e Alex Marquez. Sesto Bezzecchi, che scatterà in pole nella caldissima Buriram (la temperatura è già di 32°). Settimo Marini, 8° Bagnaia, 9° Acosta, vincitore della Sprint.

LA CLASSIFICA COMPLETA DEL WARM UP

Moto3 alle 6: il programma di oggi

Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Thailandia: Moto3 alle 6 di questa mattina, Moto2 alle 7.15, gran finale con la top class alle 9. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.