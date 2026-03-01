Raul Fernandez è stato il più veloce con il tempo di 1:29.645, ma il pilota Trackhouse ha accusato un dolore alla spalla a causa di un brusco movimento in scia e sarà visitato in clinica mobile. Seguono Di Giannantonio, Marc e Alex Marquez. Sesto Bezzecchi, che scatterà in pole nella caldissima Buriram (la temperatura è già di 32°). Settimo Marini, 8° Bagnaia, 9° Acosta, vincitore della Sprint.

LA CLASSIFICA COMPLETA DEL WARM UP