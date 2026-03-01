Offerte Sky
MotoGP in Thailandia: Fernandez 1° nel Warm up, 2° Di Giannantonio, 3° Marc Marquez

GP THAILANDIA

Il pilota del team Trackhouse è stato il più veloce con il tempo di 1:29.645: in gara correrà con una fasciatura alla spalla per via del dolore accusato nel Warm up a causa di un brusco movimento in scia. Seguono Di Giannantonio, Marc e Alex Marquez. Sesto Bezzecchi, che scatterà in pole nella caldissima Buriram (la temperatura è di 32°). Settimo Marini, 8° Bagnaia, 9° Acosta, vincitore della Sprint. Gara in diretta alle 9 su Sky Sport e in streaming su NOW 

GP THAILANDIA, LA GARA LIVE

GP THAILANDIA: I RISULTATI DEL WARM UP

Moto2: prima pole per Senna Agius, 5° Vietti

GP THAILANDIA

Prima pole in carriera per Senna Agius che a Buriram scatterà davanti a Guevara e Holgado. Vietti...

Moto3, GP Thailandia: Almansa in pole, 9° Pini

BURIRAM

Prima fila tutta spagnola in Thailandia con Almansa in pole davanti a Carpe e Adrian Fernandez....

Gran finale a Buriram: alle 9 la gara LIVE su Sky

GP THAILANDIA

MotoGP in pista fino a domenica 1 marzo (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)...

Gonzalez primo nelle pre-qualifiche, 9° Vietti

MOTO2

Il vice campione del mondo in carica parte subito forte, piazzando il miglior tempo nel venerdì...
