Il pilota del team Trackhouse è stato il più veloce con il tempo di 1:29.645: in gara correrà con una fasciatura alla spalla per via del dolore accusato nel Warm up a causa di un brusco movimento in scia. Seguono Di Giannantonio, Marc e Alex Marquez. Sesto Bezzecchi, che scatterà in pole nella caldissima Buriram (la temperatura è di 32°). Settimo Marini, 8° Bagnaia, 9° Acosta, vincitore della Sprint. Gara in diretta alle 9 su Sky Sport e in streaming su NOW

