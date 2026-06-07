Terzo podio in Moto3 per Almansa, 9° per Carpe.
Moto3, GP d'Ungheria (Balaton Park): vittoria di Quiles, maxi caduta nel finale
Quiles domina anche in Ungheria: quinta vittoria stagionale per lo spagnolo della KTM, sempre più leader del Mondiale. Sul podio anche Almansa (scattato dalla pole) e Carpe. Triplice caduta nel finale: tutti i piloti sono coscienti, ma si aspettano notizie sulle condizioni di Munoz. Out Pini e Carraro, 15° Bertelle. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Le condizioni di Pini
Botta al ginocchio per il toscano, caduto al primo giro, Ma niente di rotto.
I numeri di Quiles
- 8^ vittoria in Moto3 (5^ quest'anno): eguaglia Maverick Viñales, Danny Kent, Alex Rins, Jorge Martín, Izan Guevara, all’8° posto di tutti i tempi nella classe piccola
- 16° podio in Moto3 (7° quest'anno)
- 5 vittorie quest’anno: nel 2025 Rueda 10, nel 2024 David Alonso 14
Statistiche a cura di Michele Merlino
I piloti caduti sono coscienti, ma si aspettano notizie sulle condizioni di Munoz: è stato preso in pieno da Salmela e Perrone
VITTORIA DI QUILES! 2° Almansa, 3° Carpe
Bertelle unico italiano al traguardo: chiude 15°. Out Pini e Carraro
Paurosa caduta nel finale: coinvolti Munoz, Salmela e Perrone
ULTIMO GIRO!
Giro 18/20
C'è un uomo solo al comando: è Maximo Quiles. Almansa staccato di un paio di secondi, a 5" il treno 'arancione' formato da Carpe, Munoz, Uriarte, Perrone e Salmela, che si giocheranno il gradino più basso del podio.
Giro 16/20
- 1) Quiles
- 2) Almansa
- 3) Carpe
- 4) Salmela
- 5) Munoz
- 17) Bertelle
Giro 14/20
Giro veloce di Almansa, che riesce a rimanere agganciato a Quiles. A quattro secondi il gruppetto con Perrone, Salmela, Munoz e Carpe. Bertelle sale 17°.
Giro 11/20
Anche in Ungheria, Quiles sembra avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Il leader del Mondiale guida la corsa con tre decimi su Almansa e un secondo e mezzo su Salmela, Perrone e Munoz. Bertelle sempre in 18^posizione.
Giro 9/20
- 1) Quiles
- 2) Almansa
- 3) Salmela
- 4) Perrone
- 5) Munoz
- 18) Bertelle
Giro 7/20
Quiles prende il comando, ma Almansa rimane attaccato al leader del Mondiale. Bertelle è 18°.
Giro 6/20
Strappettino di Almansa e Quiles sugli inseguitori, ma Salmela e Perrone non mollano: mezzo secondo il gap. Ci sono 8 KTM nelle prime 8 posizioni. Bertelle risale 19°.
Giro 4/20
- 1) Almansa
- 2) Quiles
- 3) Perrone
- 4) Salmela
- 5) Uriarte
- 20) Carraro
- 21) Bertelle
Giro 2/20
Almansa ancora davanti, tallonato da Quiles e Perrone. Il primo degli italiani è Bertelle, 19°: pronto a scontare il suo long lap penalty. Carraro è 21°.
Giro 1/20
Almansa passa in testa la prima tornata. Cadute per Pini, Danish, Esteban e Moodley. Bertelle perde sei posizioni.
VIA ALLA GARA DELLA MOTO3!
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA DI PARTENZA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Penalizzati Bertelle e Pratama
Entrambi i piloti dovranno scontare un long lap penalty in gara per guida lenta nel corso delle qualifiche, d'ostacolo alla traiettoria di Ruche Moodley in curva 5. Stessa sanzione per Eddie O'Shea.
Meteo
Bellissima e calda giornata di sole al Balaton Park. La temperatura attuale è di 22 °C.
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 15° Matteo Bertelle
- 16° Guido Pini
- 25° Nicola Carraro
Uriarte (3° in griglia): 3^ prima fila in Moto3
Quiles (2° in griglia): 8^ prima fila in Moto3
I numeri di Almansa
- 5^ pole in Moto3 (3^ quest'anno): eguaglia John McPhee, Aròn Canet, Izan Guevara al 21° posto di tutti i tempi nella classe piccola
- 9^ prima fila in Moto3
- Primo pilota con 2 pole consecutive in Moto3 da Rueda, Silverstone-Aragon 2025
Prima fila Moto3: Almansa/Quiles/Uriarte
Incredibile squalifica per Adrian Fernandez
Clamoroso in Moto3, il fratello di Raul Fernandez squalificato dai primi 6 GP: cosa è successoVai al contenuto
Le caratteristiche del tracciato
MotoGP in Ungheria: storia e caratteristiche del circuitoVai al contenuto
Il circuito presenta 17 curve: 7 a destra a 10 a sinistra. Il rettilineo più lungo (quello della partenza/arrivo) misura 665 metri.
IL LAYOUT DEL CIRCUITO
È una pista tortuosa e stretta, lunga 4,08 km e non larghissima: 12 metri.
L'anno scorso in Moto2 successo di Diogo Moreira, in Moto3 vittoria di David Alonso.
Nel 2025 a trionfare al debutto è stato Marc Marquez: il ducatista ha dominato quel weekend di MotoGP, con pole position e vittoria sia nella Sprint Race che nella gara lunga.
Due anni più tardi, il 12 luglio 1992 - sempre sull'Hungaroring - l'ultima volta del Motomondiale in Ungheria: successi di Eddie Lawson in classe 500, doppietta italiana in 250 (1° Luca Cadalora, 2° Loris Reggiani) e vittoria di Alessandro Gramigni in classe 125 (3° Fausto Gresini).
UN PO' DI STORIA
Il primo Gran Premio d’Ungheria si è svolto il 2 settembre 1990 sull'Hungaroring: vittorie di Michael Doohan in classe 500, di John Kocinski in classe 250 e di Loris Capirossi in classe 125 (3° un altro italiano, Bruno Casanova).
La struttura sorge nell’area occidentale del Paese, a 85 km da Budapest. La capienza dell'impianto è di 120mila spettatori.
Benvenuti a Balaton Park
Situato vicino al lago Balaton - il più grande dell'Europa centrale - il circuito è stato inaugurato nel maggio 2023 e ospita il Motomondiale per la seconda volta dopo l'edizione del 2025.
Il pilota del team Gresini è stato il più veloce con il tempo di 1:39.624 al Balaton Park. Secondo Acosta, 3° Bezzecchi, leader del Mondiale con 20 punti di vantaggio su Martin, scivolato (senza conseguenze) nel finale di warm up. 5° Marc Marquez, tornato alla vittoria nella Sprint e in pole nel GP ungherese. 7° Di Giannantonio, 12° Bagnaia.
GP d'Ungheria, Aldeguer il più veloce nel Warm up: i risultatiVai al contenuto
Moto3 alle 11: il programma di oggi
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio d'Ungheria: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.