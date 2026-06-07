Quiles domina anche in Ungheria: quinta vittoria stagionale per lo spagnolo della KTM, sempre più leader del Mondiale. Sul podio anche Almansa (scattato dalla pole) e Carpe. Triplice caduta nel finale: tutti i piloti sono coscienti, ma si aspettano notizie sulle condizioni di Munoz. Out Pini e Carraro, 15° Bertelle. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW