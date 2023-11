Mancano solo tre gare al termine di un Mondiale avvincente. Bagnaia è sempre stato davanti a Martin quest'anno, solo Bezzecchi aveva preso la testa nei primissimi weekend, passando poi ad essere la terza forza. Dal massimo vantaggio di +66 di Pecco nella Sprint della Catalunya al sorpasso durato solo una Sprint (in Indonesia) di Martin. Ecco tutta la cronistoria del Mondiale 2023 fin qui con risultati e punteggi. Prossimo appuntamento in Malesia dal 10 al 12 novembre, tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW