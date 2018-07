Il weekend della svolta, in termini di performance e, tutto sommato, anche per i risultati. Nicolò Bulega conclude decimo il Gran Premio di Assen, precedendo il suo compagno di squadra dello Sky Racing Team VR46, Dennis Foggia, dodicesimo in rimonta dopo qualifiche tutte in salita. Una buona prestazione anche quella del romano che soddisfa Miguel Gomez Valero suo tecnico: "Dennis ha imparato a prendere confidenza con le linee della pista, è stato tra i più veloci e lo abbiamo visto recuperare tante posizioni e fare molti sorpassi. Peccato per la qualifica e la penalizzazione, dobbiamo imparare a gestire meglio", commenta.

Bulega: "Contento del weekend"

Terzo tempo in qualifica, decimo posto in gara. Nicolò Bulega, considerata l'inversione di tendenza registratasi nell'ultimo periodo, può vedere il bicchiere mezzo pieno. "Centrare la Top10, i primi punti e chiudere a soli 9 decimi di distacco dal quarto è un buon risultato", afferma il pilota dello Sky Racing Team VR46. "Non sono partito male ma un contatto di gara alla prima curva mi ha costretto a cedere alcune posizioni e a recuperare. Nel complesso, come dicevo, sono contento del weekend: abbiamo fatto un altro step sul setting è ancora possiamo migliorare".

Foggia: "Ho dato il massimo"

Penalizzato di 12 caselle in griglia, dalla ventottesima casella Dennis Foggia si è prodotto in una prodigiosa rimonta culminata con il dodicesimo posto ed altri punti mondiali per la classifica di campionato. "Se guardo la classifica non posso essere del tutto soddisfatto, ma devo considerare la penalizzazione di ieri e la partenza dalla 28esima casella della griglia", ricorda il rookie dello Sky Racing Team VR46. "Ho dato il massimo per recuperare, ho raggiunto il secondo gruppo e per alcuni giri sono stato tra i più veloci in pista. Purtroppo nel finale perdevo qualcosa sulla gomma posteriore e non sono riuscito a recuperare altre posizioni. Sono contento del feeling con la moto e continueremo a lavorare per fare un altro passo in avanti sul setting".

Il bilancio di Pablo Nieto

Per Pablo Nieto,Team Manager dello Sky Racing Team VR46, il bilancio del fine settimana può ritenersi positivo. "Sono contento di aver chiuso il weekend con entrambi i piloti in zona punti", afferma Nieto. "Da inizio stagione, Nicoló ha fatto un gran lavoro ed è un piacere rivederlo nella Top10. Anche Dennis ha fatto una gran gara: partiva, per la penalizzazione in fondo al gruppo ma ha tenuto un ottimo ritmo e, per parte della gara, è stato il pilota più veloce in pista".